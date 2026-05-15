En marzo de 2026, la producción nacional creció 3,21%, en comparación con igual mes del año 2025, sustentado en el desenvolvimiento de sectores económicos como Construcción; Otros Servicios; Comercio y Manufactura; que en conjunto representan el 73% del resultado global. Le siguen en importancia Servicios de Gobierno; Servicios Prestados a Empresas; Alojamiento y Restaurantes; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Telecomunicaciones y Electricidad, Gas y Agua. Mientras que presentaron resultado desfavorable los sectores Agropecuario; Pesca; Minería e Hidrocarburos; así como Financiero y Seguros.

Al respecto, el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, agregó que, durante enero-marzo de 2026, la actividad productiva del país creció 3,53% respecto al mismo trimestre del año anterior y en el periodo anualizado abril 2025-marzo 2026 presentó una variación positiva de 3,40%.

Sector Agropecuario disminuyó en 0,48%

En el tercer mes de 2026, la producción del sector Agropecuario retrocedió 0,48%, con relación a similar mes del año anterior, por los menores volúmenes de producción agrícola en -2,06%, entre los que figuran páprika (-68,9%), aceituna (-50,3%), manzana (-36,4%), arroz cáscara (-18,5%), cacao ( 18,1%), café (-14,9%) y mango (-10,8%), como resultado de la menor superficie sembrada, aunado a factores climáticos adversos.

De otro lado, el subsector pecuario se incrementó en 1,94%, ante los mayores volúmenes de los principales productos como porcino (3,6%), leche fresca (2,5%), ave (2,1%) y vacuno (1,4%).

Sector Pesca se redujo en 12,51%

En el mes de estudio, el INEI indicó que el sector Pesca disminuyó 12,51%, como resultado de la menor extracción de especies de origen marítimo (-9,09%) para el consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), principalmente de anchoveta; al registrar una captura de 3 097 toneladas que, frente a las 56543 toneladas de marzo 2025, mostró un comportamiento desfavorable de 94,5%. Cabe mencionar que, la pesca de anchoveta tuvo como origen la zona sur (área de menor presencia del recurso).

En cambio, la pesca marítima para consumo humano directo aumentó 2,76%, en los destinos para consumo en estado fresco (8,2%) y para elaboración de enlatado (1,8%). Por su parte, la pesca continental retrocedió en 30,61%, ante el menor desembarque de especies para consumo en estado fresco (-27,7%) y para congelado (-49,0%).

Sector Minería e Hidrocarburos presentó una reducción de 4,56%

En el tercer mes de 2026, el sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 4,56%, con relación a similar mes del año 2025, debido al comportamiento desfavorable del subsector hidrocarburos (-35,41%), resultado que fue parcialmente atenuado por el crecimiento del subsector minero metálico (0,11%).

Mientras que el comportamiento en el subsector hidrocarburos fue determinado por la menor producción de líquidos de gas natural (-44,8%), gas natural (-38,9%) y la menor explotación de petróleo crudo (-18,3%). Este subsector fue afectado por la drástica contracción de la producción de la empresa Pluspetrol Peru Corporation (lotes 56 y 88), ante la rotura del ducto de Camisea que obligó a suspender temporalmente su transporte hacia la Planta de Fraccionamiento de Pisco.

Por el contrario, creció el subsector minero metálico explicado por la mayor producción de cobre (3,8%), plata (4,5%) y hierro (3,0%); en tanto, se vio afectada la producción de molibdeno (-13,1%), zinc (-5,9%), plomo (-6,8%), oro (-0,8%) y estaño (-6,1%).

La producción de la actividad manufactura se incrementó en 3,60%

El sector Manufactura aumentó 3,60%, en marzo de este año, respecto a similar mes del año anterior, según cifras del Ministerio de la Producción, por el resultado positivo de los subsectores fabril primario (11,55%) y del subsector fabril no primario (1,33%).

Sector Electricidad, Gas y Agua presentó un aumento de 1,33%

En el tercer mes de 2026, el INEI señaló que el sector Electricidad, Gas y Agua creció en 1,33%, con relación a similar mes del año 2025, por el resultado favorable de los subsectores electricidad (2,37%) y agua potable (1,17%); atenuado por la menor distribución de gas (-45,95%).

Entre las empresas que destacaron por mayor producción de agua potable figuran Agua Tumbes (16,1%), EPS Sedacusco (12,7%), Sedapar (5,9%) y Sedapal (0,9%), entre las principales; en tanto, disminuyó la producción de agua potable en empresas como Sedachimbote S.A. (-6,2%) y EPS Sedaloreto S.A. (-8,1%), entre otros. La contracción del subsector gas se explicó por la menor distribución a las Generadoras Eléctricas (GE) en -55,9%, las Empresas (E) en -39,6% y las distribuidoras de Gas Natural Vehicular (GNV) en -27,1%.

La producción del sector Construcción subió 15,65%

Durante marzo de 2026, el sector Construcción aumentó en 15,65%, con relación a similar mes del año 2025, reflejado en el mayor consumo interno de cemento (17,86%) y del avance físico de obras públicas (10,84%).

El crecimiento del consumo interno de cemento respondió al dinamismo en obras privadas como proyectos de infraestructura para el sector minero, eléctrico, comercial, entre otros. El avance físico de obras públicas creció en los ámbitos de gobierno Regional y Local; no obstante, se redujo en el gobierno Nacional. Según tipo de obra, destacaron las vinculadas a infraestructura vial, servicios básicos y construcción de edificios no residenciales; por el contrario, se vio afectada la inversión en obras de prevención de riesgos.

El sector Comercio presentó una variación positiva de 4,13%

En el tercer mes de este año, el sector Comercio aumentó 4,13%, respecto a igual mes de 2025, sustentado en la venta al por mayor (1,61%), entre las que destacaron la comercialización de metales y minerales (oro y cobre); materiales de construcción impulsado por la inversión pública y privada; venta de maquinaria y equipo; así como enseres domésticos.

Sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería subió 1,77%

En marzo de 2026, la producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería presentó una variación positiva de 1,77%, con relación al mes de marzo 2025, ante la mayor actividad de los subsectores transporte (2,18%), así como almacenamiento y mensajería (0,78%).

El crecimiento del subsector transporte se sustentó en el rubro transporte por vía terrestre y tuberías (1,5%), por el incremento en el desplazamiento por carretera en 2,9% correspondiente a pasajeros (4,0%) y carga (1,4%). En contraste, el transporte por tubería disminuyó 37,1%, por menor producción de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural; y en el transporte por ferrocarril (-3,9%) ante el menor traslado de carga y pasajeros. Adicionalmente, el transporte por vía aérea creció 4,1%, por el creciente movimiento de carga y pasajeros a nivel nacional e internacional.

El transporte por vía acuática se redujo en 0,6%, debido a la baja actividad en el transporte por vía fluvial, principalmente por menor desplazamiento de pasajeros, atenuado por el incremento en movimiento de carga por vía marítima.

Por otro lado, el comportamiento favorable del subsector almacenamiento y mensajería se sustentó en los mayores servicios de almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (0,8%), así como servicios postales y mensajería (0,3%).

La producción en el sector Alojamiento y Restaurantes se incrementó en 4,94%

Durante marzo de 2026, el sector Alojamiento y Restaurantes creció en 4,94%, con relación a igual mes del año anterior, por el dinamismo de los subsectores restaurantes (5,09%) y alojamiento (0,99%).

Sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información creció 1,08%

En el mes de análisis, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información aumentó 1,08%, debido al dinamismo de los sectores telecomunicaciones (0,69%) y otros servicios de información (3,43%).

El comportamiento positivo del subsector telecomunicaciones se explicó por el mayor requerimiento de los servicios de internet y televisión por suscripción (7,3%); sin embargo, cayeron los servicios de telefonía (-4,1%), tanto móvil como fija, así como los servicios de transmisión de datos (-1,1%). Por otro lado, el aumento del subsector Otros Servicios de Información se sustentó en la mayor producción y exhibición de películas y programas de televisión (7,7%), edición (5,2%) y programación informática (4,6%).

Sector Financiero y Seguros presentó comportamiento desfavorable

Durante marzo de 2026, la producción del Sector Financiero y Seguros disminuyó 0,79%, en comparación con marzo 2025, debido a la reducción de los créditos y depósitos de las empresas financieras y cajas rurales, principalmente del componente en moneda extranjera.

La producción en el sector Servicios Prestados a Empresas se incrementó en 3,49%

El sector Servicios Prestados a Empresas aumentó 3,49%, en marzo del presente año, respecto a igual mes del año anterior, impulsado por agencias de viajes y operadores turísticos (4,0%), actividades profesionales, científicas y técnicas (3,7%), actividades de servicios administrativos y de apoyo (3,2%) y publicidad e investigación de mercados (3,1%).

Servicios de Gobierno crecieron en 4,40%

Durante marzo del presente año, los Servicios de Gobierno mostraron un crecimiento de 4,40% por mayores actividades realizadas por las instituciones de la Administración Pública (4,4%), Defensa (4,3%) y Otros Servicios de Gobierno (3,0%).