Resumen

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El Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, agregó que, durante enero-marzo de 2026, la actividad productiva del país creció 3,53% respecto al mismo trimestre del año anterior. Foto: GEC.
El Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, agregó que, durante enero-marzo de 2026, la actividad productiva del país creció 3,53% respecto al mismo trimestre del año anterior. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En marzo de 2026, la producción nacional creció 3,21%, en comparación con igual mes del año 2025, sustentado en el desenvolvimiento de sectores económicos como Construcción; Otros Servicios; Comercio y Manufactura; que en conjunto representan el 73% del resultado global. Le siguen en importancia Servicios de Gobierno; Servicios Prestados a Empresas; Alojamiento y Restaurantes; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Telecomunicaciones y Electricidad, Gas y Agua. Mientras que presentaron resultado desfavorable los sectores Agropecuario; Pesca; Minería e Hidrocarburos; así como Financiero y Seguros.

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