El informe técnico de Producción Nacional, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dio a conocer que durante agosto de 2025, la producción nacional presentó un crecimiento de 3,18%, respecto a similar mes del año 2024.

Todos los sectores productivos mostraron un mayor dinamismo, a excepción del sector pesca que mostró una disminución en la extracción marítima. En el periodo enero-agosto de 2025, la actividad productiva aumentó 3,32% y en los últimos 12 meses (setiembre 2024-agosto 2025) en 3,59%.

Sector agropecuario se incrementó 6,43% en agosto de 2025

En el mes de estudio, el sector agropecuario creció en 6,43%, sustentado en el resultado del subsector agrícola (9,38%), con mayores volúmenes de producción de aceituna (1 339,5%), ajo (60,8%), palta (41,5%), maíz amiláceo (28,7%), cebada grano (13,6%), papa (11,1%) y cacao (10,0%); determinado por la mayor superficie sembrada de los principales productos agrícolas, e influenciado por factores climatológicos (lluvias y temperaturas normales a superior).

El sector pesca presentó menor actividad productiva

El sector pesca disminuyó 11,47% en comparación con igual mes del año 2024; debido a la menor captura de especies de origen marítimo (-17,40%), principalmente destinados al consumo humano directo -19,04%, en sus cuatro destinos: para preparación de curado ( 37,0%), congelado (-28,0%), elaboración de enlatado (-12,9%) y para consumo en estado fresco (-10,3%).

Con relación a la pesca para consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), se mantuvo la veda establecida en la zona Norte-Centro del litoral peruano, área de mayor disponibilidad, por lo que la extracción registrada fue de 6 208 toneladas, en comparación con agosto 2024 (297 toneladas) evidenció un aumento de 5 911 toneladas, provenientes de los puertos de Mollendo y Matarani.

La pesca de origen continental aumentó 37,79% por efecto de la mayor extracción de especies para consumo en estado fresco (65,0%) y preparación de curado (13,4%); sin embargo, disminuyó para congelado (-26,2%).

Sector minería e hidrocarburos mostró un crecimiento de 1,78% en agosto de 2025

De acuerdo con el INEI, el sector minería e hidrocarburos se incrementó en 1,78%, con respecto a similar mes de 2024; sustentado en el desempeño positivo del subsector minero metálico en 0,87%, explicado por el incremento de la producción de zinc (29,2%), oro (8,1%), hierro (7,6%), estaño (3,6%), plata (2,1%) y plomo (1,5%); sin embargo, se redujo cobre (-2,0%) y molibdeno (-20,7%).

La producción del subsector hidrocarburos creció en 8,31% como resultado del mayor volumen de explotación de petróleo crudo (13,4%), gas natural (8,5%) y de líquidos de gas natural (5,1%).

El sector manufactura aumentó en 0,06%

Según cifras del Ministerio de la Producción, en agosto de 2025 el sector manufactura aumentó 0,06%, respecto al mismo mes del año anterior, determinado por el resultado positivo del subsector fabril no primario (1,81%); en tanto, disminuyó la actividad del subsector fabril primario (-5,55%). El resultado favorable del subsector fabril no primario se explicó por la producción de la industria de bienes de capital (37,11%) y de bienes intermedios (0,66%); mientras que, se redujo la industria de bienes de consumo (-2,03%).

Sector electricidad, gas y agua registró comportamiento positivo

Durante agosto 2025, el sector electricidad, gas y agua se incrementó en 0,95%, respecto a similar mes del año anterior; por el resultado favorable del subsector electricidad (0,98%) y agua (1,14%); mientras que, disminuyó la producción del subsector gas (-1,59%). El crecimiento del subsector electricidad se sustentó en la mayor generación de energía de origen hidroeléctrica en 8,39% y de energía de origen renovable no convencional (eólica solar) en 3,75%; no obstante, la energía de origen termoeléctrica disminuyó en 5,11%.

El resultado positivo del subsector agua se explicó por la mayor producción de las empresas más representativas como Epsel (5,4%), Seda Chimbote (5,3%), EPS Seda Cusco (5,2%), EPS Tacna (5,0%), Sedalib (4,3%) y Sedapal (2,1%). En tanto, la contracción del subsector gas, se explicó por la menor demanda de las empresas (-4,4%) y de las generadoras eléctricas ( 1,9%).

Producción del sector construcción creció 3,60% en agosto de 2025

El sector construcción aumentó en 3,60% en agosto de 2025, en comparación con similar mes del año 2024, reflejado en el mayor consumo interno de cemento (6,36%); mientras que, disminuyó el avance físico de obras públicas (-4,03%). El dinamismo del consumo interno de cemento respondió a la ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura industrial, edificaciones comerciales, plantas de almacenamiento, entre otras.

Sector comercio incrementó 3,78%

En agosto de 2025, el sector comercio creció 3,78%, respecto a agosto de 2024. La venta al por mayor aumentó en 3,66% debido a la venta de combustibles (Gasolina, Diésel, GLP) y lubricantes principalmente destinados a grifos y estaciones de servicio; metales y minerales metalíferos (cobre, oro y zinc); venta no especializada; maquinaria y equipos demandados por los sectores minería y construcción.

De igual modo, creció la venta al por menor (3,52%) por la mayor comercialización de combustibles, en respuesta al crecimiento del parque automotor; venta de productos de seguridad, monturas ópticas y balanzas; productos farmacéuticos y cosméticos ascendió por mayor apertura de tiendas y lanzamiento de nuevos productos.

El dinamismo del comercio automotriz (5,81%) estuvo determinado por la demanda de vehículos livianos, pesados y menores, mediante campañas comerciales y portafolio de marcas. Además, influyó la venta de partes, piezas y accesorios como neumáticos, partes de motor y filtros. Así como el mantenimiento y la reparación de vehículos automotores que mostraron tendencia positiva debido a un mayor número de contratos.

Producción del sector transporte, almacenamiento y mensajería mostró una variación de 4,03%

Según el informe del INEI, en el octavo mes de este año, la producción del sector transporte, almacenamiento y mensajería subió en 4,03%, respecto a similar mes del año anterior, por la variación positiva de los subsectores transporte (4,35%), así como almacenamiento y mensajería (3,18%).

Sector alojamiento y restaurantes incrementó 0,89% en agosto de 2025

El sector alojamiento y restaurantes aumentó en 0,89%, respecto a agosto de 2024, debido a la variación positiva de los subsectores restaurantes (0,89%) y alojamiento (1,82%). El resultado del subsector restaurantes se sustentó en el desenvolvimiento positivo de las actividades de servicios de comida para empresas de transporte y concesionarios (4,30%), servicio de bebidas (4,02%) y suministro de comidas por encargo (10,27%); sin embargo, el grupo de restaurantes presentó un resultado negativo (-0,44%).

Producción del sector financiero y seguros creció 2,24%

En agosto de 2025, el sector financiero y seguros aumentó en 2,24%, respecto a igual mes del año anterior; debido a los mayores créditos (2,56%) y depósitos (0,63%) otorgados por el sistema financiero. Los créditos del sistema financiero que registraron crecimiento correspondieron al sector público (9,8%), Cajas Municipales (7,3%), Banca Múltiple (3,8%) y Empresas de Créditos-Edpyme (0,05%); en tanto, contrarrestaron parcialmente este resultado los menores créditos de las Empresas Financieras (-44,3%) y de las Cajas Rurales (-1,1%).

Servicios de Gobierno crecieron 4,73% en agosto de 2025

Los Servicios de Gobierno crecieron 4,73%, respecto a similar mes del año anterior, debido a las mayores actividades realizadas por las instituciones de la administración pública (4,75%), defensa (4,76%) y otros servicios de gobierno (0,43%).