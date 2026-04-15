Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La producción del sector Pesca se redujo en 5,20% ante la menor extracción de especies de origen continental. (Imagen: Andina)
La producción del sector Pesca se redujo en 5,20% ante la menor extracción de especies de origen continental. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

En febrero de 2026, la producción nacional se incrementó en 3,68%, respecto a similar mes del año 2025, explicado por el comportamiento favorable de la mayoría de los sectores entre los que figuran Comercio; Otros Servicios; Construcción; Manufactura; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Servicios de Gobierno; Alojamiento y Restaurantes; Servicios Prestados a Empresas; Electricidad, Gas y Agua; así como Agropecuario y Telecomunicaciones. Por el contrario, mostraron un desempeño desfavorable Pesca; Minería e Hidrocarburos, así como Financiero y Seguros, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.