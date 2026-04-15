En febrero de 2026, la producción nacional se incrementó en 3,68%, respecto a similar mes del año 2025, explicado por el comportamiento favorable de la mayoría de los sectores entre los que figuran Comercio; Otros Servicios; Construcción; Manufactura; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Servicios de Gobierno; Alojamiento y Restaurantes; Servicios Prestados a Empresas; Electricidad, Gas y Agua; así como Agropecuario y Telecomunicaciones. Por el contrario, mostraron un desempeño desfavorable Pesca; Minería e Hidrocarburos, así como Financiero y Seguros, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Al respecto, el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, precisó que, durante el primer bimestre de 2026, la actividad productiva del país acumuló un crecimiento de 3,61% y en el periodo anualizado marzo 2025-febrero 2026 de 3,44%.

Sector agropecuario aumentó en 0,71%

Durante febrero de 2026, el sector Agropecuario alcanzó un crecimiento de 0,71%, con relación a igual mes de 2025, sustentado en el resultado positivo del subsector pecuario en 1,84%, mientras que el subsector agrícola disminuyó en 0,13%.

En el subsector pecuario se observaron mayores volúmenes de producción de porcino (3,8%) leche fresca (2,4%) vacuno (1,9%) y ave (1,8%). Mientras que, en el subsector agrícola se registraron menores volúmenes de maíz choclo (-14,1%), mandarina (-16,4%), café (-18,2%), tomate (-25,7%), camote (-29,6%) y páprika (-81,5%), lo que fue atenuado con la mayor producción de palma aceitera (48,4%), palta (14,5%), maíz amarillo duro (13,7%) y caña de azúcar (12,7%).

Sector pesca disminuyó la producción en 5,20%

La producción del sector Pesca se redujo en 5,20% ante la menor extracción de especies de origen continental en -37,04%, principalmente de recursos para el consumo en estado fresco (-34,2%), que fue contrarrestada parcialmente por el crecimiento de la pesca marítima (0,74%), principalmente por la captura de anchoveta destinada al consumo humano indirecto (para harina y aceite de pescado), que ascendió a 67 094 toneladas y que frente a las 53 284 toneladas extraídas en febrero de 2025, se tradujo en un incremento de 25,9%. La pesca de anchoveta correspondió a la zona sur del litoral.

Sin embargo, el desembarque para consumo humano directo retrocedió 2,25% en tres de sus cuatro destinos: enlatado (-59,1%), curado (-28,4%) y congelado (-7,6%); sin embargo, hubo mayor extracción para consumo en estado fresco (14,4%).

Sector minería e hidrocarburos disminuyó en 1,11%

En febrero 2026, el sector Minería e Hidrocarburos se contrajo en 1,11%, debido a la caída del subsector hidrocarburos (-9,73%); sin embargo, aumentó la producción del subsector minero metálico (0,13%).

En el comportamiento del subsector hidrocarburos influyó la menor explotación de petróleo crudo (-24,3%), la reducción en la producción de líquidos de gas natural (-6,2%) y de gas natural (-0,5%). En el subsector minero metálico, presentó mayor producción el cobre (2,6%), hierro (1,5%), estaño (0,5%) y oro (0,1%). En tanto que, se registró una menor extracción de zinc ( 1,1%), plata (-2,7%), plomo (-7,7%) y molibdeno (-9,6%).

Actividad manufacturera se incrementó en 2,74%

El informe del INEI detalló que el sector Manufactura presentó un crecimiento de 2,74%, en el segundo mes del presente año, con respecto a febrero de 2025, según cifras del Ministerio de la Producción, determinado principalmente por el resultado positivo del subsector fabril no primario (3,56%) y en menor medida, por el crecimiento del subsector fabril primario (0,28%).

Sector electricidad, gas y agua subió 2,99%

Durante febrero de 2026, el sector Electricidad, Gas y Agua aumentó en 2,99%, con relación a igual mes del año anterior, explicado por la mayor actividad de los subsectores electricidad (3,07%), gas (6,98%) y agua potable (1,79%).

Producción del sector construcción creció 8,90%

En el segundo mes del presente año, el sector Construcción aumentó 8,90% en comparación con igual mes del año 2025, reflejado en el dinamismo del consumo interno de cemento (11,55%) y del avance físico de obras públicas (1,47%).

Según tipo de obra, destacaron las obras de infraestructura vial y servicios básicos. En tanto que, disminuyó la inversión en obras de prevención de riesgos y en construcción de edificios no residenciales.

Sector comercio aumentó 6,06%

El reporte del INEI indicó que durante el mes de análisis, el sector Comercio presentó un crecimiento de 6,06%, explicado principalmente por la venta al por mayor (4,41%), debido a la comercialización de metales y minerales (oro, cobre y acero); combustibles líquidos, gaseosos y lubricantes; maquinaria y equipo (camiones, excavadoras y cargadores frontales para sector construcción y minero, y herramientas eléctricas, equipos de aire acondicionado y refrigeración); entre los principales.

La venta al por menor subió en 5,82%, determinado por la venta de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador (medicamentos antigripales y dermocosmética); supermercados, minimarkets y las tiendas de conveniencia (productos de consumo masivo); grifos y autoservicios. Por su parte, el comercio automotriz creció un 19,67% (venta de vehículos livianos, pesados y menores) en respuesta a la estabilidad del tipo de cambio, acceso al crédito y al octavo retiro de las AFP. Paralelamente, creció la venta de partes, piezas y repuestos (neumáticos, partes de motor y filtros).

Sector transporte, almacenamiento y mensajería presentó una variación de 4,10%

Al comparar el mes de febrero de 2026 con el mismo mes del año anterior, la producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería registró un crecimiento de 4,10%, ante la mayor actividad de los subsectores transporte (4,67%), así como almacenamiento y mensajería (2,77%).

En el subsector transporte registró mayor actividad el transporte por vía terrestre y tuberías (3,0%), ante el mayor desplazamiento por carretera en 3,4%, tanto de pasajeros (4,4%), como de carga (2,2%). En contraste, el transporte por tubería disminuyó en 5,7%, por efecto de la menor producción de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural; así como el transporte por ferrocarril en -13,1% debido al menor traslado de carga y pasajeros.

El transporte por vía aérea fue mayor en 7,6%, ante el incremento del movimiento de carga y pasajeros a nivel nacional e internacional. Asimismo, el transporte por vía acuática varió positivamente en 9,5%, explicado por el mayor transporte de carga por vía marítima en 21,5% y por vía fluvial 0,4%, en respuesta al mayor desplazamiento de pasajeros y carga.

El subsector almacenamiento y mensajería creció en 2,77% explicado por mayor requerimiento de servicios de almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (2,8%), así como de servicios postales y mensajería (1,7%).

Sector alojamiento y restaurantes presentó un aumento de 7,22%

Durante el segundo mes de 2026, el sector Alojamiento y Restaurantes creció en 7,22%, con relación a similar mes del año 2025, por la evolución positiva de los subsectores restaurantes (7,29%) y alojamiento (3,88%). El desempeño del subsector restaurantes estuvo asociado al dinamismo en los negocios de restaurantes (6,17%), servicio de bebidas (12,96%), servicios de comida para empresas de transporte y concesionarios (9,08%) y servicio de suministro de comidas por encargo (2,42%).

Sector telecomunicaciones y otros servicios de información creció 0,57%

En febrero de 2026, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información presentó una variación positiva de 0,57%, por el incremento del subsector telecomunicaciones (0,74%); no obstante, se redujo el subsector otros servicios de información (-1,00%).

Sector financiero y seguros registró una disminución de 0,25%

Durante el segundo mes del presente año, la producción del sector Financiero y Seguros registró una disminución de 0,25%, explicado principalmente por la reducción de los créditos (-1,62%) y depósitos (-4,19%) en moneda extranjera.

Según entidades del sistema, las Empresas Financieras influyeron negativamente en el resultado del sector, debido a la contracción de créditos (-18,27%) y depósitos (-12,22%). Según tipo de crédito, figura la caída de créditos de consumo (-31,5%) y créditos hipotecarios para vivienda (-9,3%). En cuanto a los depósitos, la disminución estuvo asociada principalmente a los menores depósitos a plazo ( 25,3%).

En el ámbito de la Banca Múltiple se observó reducción de los créditos destinados a microempresas (-19,14%), grandes empresas (-5,91%), medianas empresas (-2,76%) y corporativos (-0,58%).

Sector servicios prestados a empresas incrementó en 4,05%

Durante febrero de 2026, el sector Servicios Prestados a Empresas creció en 4,05%, con relación a similar mes del año 2025, favorecido por publicidad e investigación de mercados (5,0%), agencias de viajes y operadores turísticos (4,5%), actividades profesionales, científicas y técnicas (4,3%) y actividades de servicios administrativos y de apoyo (3,3%).

Servicios de gobierno crecieron 3,57%

En el mes de análisis, los Servicios de Gobierno se incrementaron 3,57%, respecto a igual mes del año anterior debido a las mayores actividades realizadas por las instituciones de la Administración Pública (3,6%), Defensa (3,2%) y Otros Servicios de Gobierno (1,5%).