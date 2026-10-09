Según el Boletín Estadístico Mensual del Sector Avícola de Midagri, durante 2025 la producción nacional de huevo de gallina alcanzó, de manera preliminar, 511.753.9 toneladas. Ese mismo año, el consumo per cápita fue de 239 huevos por habitante a nivel nacional, mientras que en Lima Metropolitana llegó a 324 unidades por persona.

Asimismo, Midagri destacó en julio de 2026 que el pollo y el huevo concentran en conjunto más del 70% de la proteína animal que consumen las familias peruanas, evidencia de la importancia que ambos alimentos tienen dentro de la dieta nacional.

La cifra se da en el marco del Día Mundial del Huevo 2026 que celebra la Asociación Peruana de Avicultura (APA) este viernes 9 de octubre, donde se llevará a cabo una serie de acciones sociales, educativas y de comunicación que este año llegarán a nivel nacional.

La iniciativa permitirá compartir 30 mil huevos como parte de las actividades impulsadas por la APA y sus aliados, ampliando el alcance de la celebración a distintas zonas del país. En Chincha, las acciones se desarrollarán con la participación de UNASUR, mientras que en Trujillo se sumará OVOLOGIN, reforzando el carácter descentralizado de la campaña.

La actividad central se realizará el viernes 9 de octubre, desde las 7:00 a. m., en la Casa Hogar Don Bosco, en Breña, donde representantes de la APA y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) compartirán un desayuno con los jóvenes de esta institución.

La jornada incluirá además una muestra de preparaciones variadas a base de huevo y la presentación de las historietas de la Tropa Superhuevo, una iniciativa de la APA que busca acercar de manera entretenida contenidos sobre alimentación y nutrición a niños y familias.

La celebración forma parte de una campaña más amplia que durante octubre integrará acciones educativas, contenidos digitales sobre los beneficios del huevo, actividades con estudiantes universitarios, presencia en medios de comunicación y donaciones realizadas con la participación de productores y aliados del sector.

A través de esta nueva edición del Día Mundial del Huevo, la APA busca continuar acercando información confiable sobre su valor nutricional, promover su presencia dentro de una alimentación balanceada y, al mismo tiempo, movilizar al sector avícola alrededor de acciones que generen un impacto positivo en la comunidad.