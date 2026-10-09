Durante el 2025 el consumo per cápita fue de 239 huevos por habitante a nivel nacional, mientras que en Lima Metropolitana llegó a 324 unidades por persona. Foto: Andina.
Durante el 2025 el consumo per cápita fue de 239 huevos por habitante a nivel nacional, mientras que en Lima Metropolitana llegó a 324 unidades por persona. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Según el Boletín Estadístico Mensual del Sector Avícola de Midagri, durante 2025 la producción nacional de huevo de gallina alcanzó, de manera preliminar, 511.753.9 toneladas. Ese mismo año, el consumo per cápita fue de 239 huevos por habitante a nivel nacional, mientras que en Lima Metropolitana llegó a 324 unidades por persona.

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