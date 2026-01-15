La producción nacional presentó un crecimiento de 1,53%, en noviembre de 2025, respecto a igual mes del año 2024, debido al comportamiento diferenciado de los sectores productivos entre los que destacaron Construcción; Otros Servicios y Comercio; seguido de Servicios de Gobierno; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Servicios Prestados a Empresas; Alojamiento y Restaurantes; así como Electricidad, Gas y Agua, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, mostraron un comportamiento desfavorable Agropecuario; Pesca; Minería e Hidrocarburos; Manufactura; Telecomunicaciones y Financiero.

Asimismo, se informó que de enero-noviembre de 2025, la actividad productiva del país se incrementó 3,39% y en los últimos doce meses (diciembre 2024-noviembre 2025) en 3,55%.

En 0,96% disminuyó la producción del sector Agropecuario

Durante noviembre de 2025, el sector Agropecuario se contrajo en 0,96%, con relación a similar mes del año anterior, debido a la disminución de la producción del subsector agrícola (-2,82%), ante los menores volúmenes de producción de páprika (-79,2%), maíz choclo (-53,2%), zanahoria (-41,8%), ajo (-40,8%), mango (-39,8%), camote (-29,0%) y mandarina (-24,5%); determinado por menores áreas cosechadas de los principales productos agrícolas e influenciado por factores climatológicos adversos como menor recurso hídrico y temperaturas superiores a su valor promedio mínimo.

No obstante, el subsector pecuario aumentó en 2,26%, explicado por los mayores volúmenes de producción leche fresca (3,8%), porcino (3,2%), ave (2,9%) y huevos (0,8%).

Sector Pesca disminuyó en 17,85%

En el mes de análisis, el sector Pesca se redujo en 17,85% respecto a noviembre de 2024, por la menor extracción de recursos de origen marítimo (-17,56%), destinado al consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado) al registrarse una captura total de 762.975 toneladas que, frente a 1.068.249 toneladas extraídas en noviembre 2024, se tradujo en una contracción de 28,6%.

En este resultado influyó los menores días de pesca efectiva (6 días menos) registrados en la zona norte-centro del litoral, donde se inició la extracción el 7 de noviembre; en tanto que, en similar mes del año 2024, la pesca se desarrolló desde el 1 de noviembre.

Sector Minería e Hidrocarburos se redujo en 6,47%

En noviembre de 2025, el sector Minería e Hidrocarburos se contrajo en 6,47%, por el resultado negativo de los subsectores minero metálico (-6,16%) e hidrocarburos (-8,60%). En primer término, se registró menor extracción de cobre (-12,1%), molibdeno (-7,3%) y estaño (-19,1%); en tanto, aumentó la producción de zinc (13,7%), plomo (10,8%), hierro (5,6%), oro (0,4%) y plata (0,03%).

En segundo término, el subsector hidrocarburos presentó un comportamiento negativo explicado por el menor volumen de explotación de petróleo crudo (-19,0%), gas natural (-9,0%) y líquidos de gas natural (-1,3%).

Sector Electricidad, Gas y Agua se incrementó en 1,10%

En el décimo primer mes del año 2025, el sector Electricidad, Gas y Agua mostró una variación de 1,10%, respecto a similar mes del año anterior, explicado por el resultado favorable de los subsectores electricidad (0,93%), gas (1,35%) y agua (2,32%).

La producción del sector Construcción subió 9,83%

Durante noviembre 2025, el sector Construcción aumentó en 9,83%, con relación a similar mes del año 2024, reflejado en el dinamismo del consumo interno de cemento (11,15%) y del avance físico de obras públicas (7,08%). El mayor consumo interno de cemento estuvo asociado al avance de obras privadas como infraestructuras de fábricas y almacenes del sector construcción, hidrocarburos, eléctricos, telecomunicaciones, mineros y del rubro de alimentos; así como la construcción de edificios multifamiliares, entre otros.

También, creció la ejecución de obras públicas ejecutadas en el ámbito del gobierno Local y Regional; en tanto, disminuyó en el gobierno Nacional. Al respecto, destacaron las obras de infraestructura vial y servicios básicos, pero se vio afectada la inversión en construcción de edificios no residenciales y en obras de prevención de riesgos.

Sector Comercio aumentó en 4,17%

Durante noviembre 2025, el sector Comercio se incrementó en 4,17%, respecto a similar periodo de 2024, impulsado por la venta al por mayor (3,52%), principalmente por el incremento en la distribución de combustibles destinados al transporte, la minería y la agricultura.

Además, del abastecimiento de estaciones minoristas; la venta de metales, minerales y productos siderúrgicos (acero); la venta de enseres domésticos impulsada por el dinamismo de los productos farmacéuticos, artículos electrónicos de recreación y electrodomésticos en sus tres líneas comerciales; así como la venta de artículos de perfumería y cosméticos, mediante estrategias de marketing, asociada a la campaña navideña y la apertura de nuevos locales; y la comercialización de maquinaria pesada (palas hidráulicas, excavadoras y cargadores frontales, bombas hidráulicas y equipos eléctricos), destinados a actividades del sector minero y construcción.

Producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería creció 3,25%

Durante el mes de estudio, la producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería fue mayor en 3,25%, al compararlo con noviembre del año 2024. En el resultado del mes aportó la mayor actividad en los subsectores transporte (3,77%) y almacenamiento y mensajería (1,93%).

El resultado positivo del subsector transporte respondió a la mayor demanda de transporte por vía terrestre y tuberías (3,25%), debido al mayor desplazamiento en carretera (3,68%), de pasajeros (4,8%) y carga (2,2%).

Sector Alojamiento y Restaurantes incrementó en 4,38%

En noviembre de 2025, el sector Alojamiento y Restaurantes aumentó en 4,38%, explicado por el desempeño positivo de los subsectores restaurantes (4,44%) y alojamiento (3,83%).

Sector Financiero y Seguros bajó en 0,27%

En el décimo primer mes de 2025, el sector Financiero y Seguros se contrajo en 0,27%, con relación a similar periodo del año 2024, determinado por los menores créditos de las empresas financieras (-42,5%); así como depósitos de las empresas financieras (-41,3%), que contrarrestaron el incremento registrado en el resto de entidades del sistema financiero.

Crecimiento de 4,39% registraron los Servicios de Gobierno

En el mes de análisis, los Servicios de Gobierno se incrementaron en 4,39%, con relación a noviembre del año 2024. Contribuyeron con este resultado las mayores actividades realizadas por las instituciones de la Administración Pública (4,4%), Defensa (4,7%) y Otros Servicios de Gobierno (0,8%).