Produce: "No vamos a hacer un borrón y cuenta nueva"

"Somos la continuación de un gobierno, no somos nuevos y no vamos a hacer borrón y cuenta nueva en los programas e iniciativas", afirmó

Daniel Córdova durante su presentación como nuevo titular del Ministerio de la Producción (Produce). El ministro entrante explicó, además, que pondrán "sal y pimienta propia", pero para tratar de mejorar "no este ministerio, sino todos".

"Vamos a viajar mucho. No vamos a ser ministros de escritorio. Una o dos veces por semana al menos estaremos en las regiones. No vamos a hacer que las regiones venga hasta acá", afirmó Córdova.

Córdova Cayo es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y doctor en Economía Internacional por la Universidad de Grenoble (Francia) con una tesis de doctorado sobre el desarrollo de Corea del Sur.

En otro momento del discurso, el ministro explicó que la pesca artesanal, sector que está convocando a un paro, será la primera prioridad de la gestión.

"Quiero poder hablar con ellos, les pido unos días. Quiero analizar el problema, ver qué piden y ver si lo podemos solucionar nosotros. Vamos a defender con garra la pesca artesanal", argumentó Córdova.

Finalmente, el ministro sostuvo que confía en su experiencia en gerencia y gestión de talento para hacer del Produce un sector cada vez más relevante en la economía nacional.

"Muchas veces se piensa en Produce como el hermano menor del Ministerio de Economía y Finanzas, pero para que este tenga los recursos, las personas y empresas tienen que pagar impuestos", concluyó.