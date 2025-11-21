El Ministerio de la Producción (Produce) oficializó, mediante la Resolución Ministerial N.º 00402-2025-Produce, el establecimiento de una cuota complementaria de 38.859 toneladas de calamar gigante o pota destinada a las embarcaciones pesqueras artesanales con permiso vigente, autorizando el reinicio de actividades extractivas a partir de las 00:00 horas de este 21 de noviembre de 2025.

LEE TAMBIÉN: Gobierno evalúa crear bono de vivienda para jóvenes recién egresados

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó que la decisión se ajusta al marco legal y técnico que rige la pesquería. “Tal como lo anunciamos en Chiclayo, este reinicio de la pesca de calamar gigante o pota se respalda plenamente en la evidencia científica del IMARPE. Nuestra prioridad es avanzar con responsabilidad, asegurando sostenibilidad y orden en toda la actividad extractiva”, afirmó.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, la Resolución Ministerial recuerda que se mantienen vigentes las medidas de conservación y ordenamiento establecidas para la pesquería de calamar gigante, las cuales regulan cómo deben operar las embarcaciones artesanales para garantizar un aprovechamiento responsable y trazable del recurso.

Entre estas medidas, se mantienen los límites máximos de captura por faena, establecidos según la capacidad de bodega de cada embarcación:

Hasta 10 m³: máximo 6 toneladas por faena.

De 10 m³ a 20 m³: máximo 8 toneladas por faena.

Más de 20 m³ hasta 32.6 m³: máximo 12 toneladas por faena.

Además, aquellas embarcaciones que cuentan con el sistema satelital operativo (SISESAT) mantienen el beneficio de un doble de tolerancia sobre esos topes. Estas medidas tienen como objetivo asegurar que la pesca se realice dentro de niveles sostenibles, mejorar el control del esfuerzo pesquero, fortalecer la trazabilidad y prevenir la sobreexplotación del recurso.

La norma también establece que el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) podrá recomendar ajustes a la cuota complementaria si las condiciones ambientales o biológicas lo requieren, y dispone que la flota artesanal podrá realizar hasta tres faenas de pesca hasta el 31 de diciembre de 2025, bajo medidas de supervisión y fiscalización reforzadas.

El viceministro Barrientos remarcó la importancia del seguimiento permanente del recurso. “El monitoreo biológico y pesquero será fundamental en esta etapa. El trabajo conjunto con IMARPE nos permitirá tomar decisiones oportunas y garantizar que las capturas se mantengan dentro de los límites que protegen el recurso”, agregó.