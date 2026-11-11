El Ministerio de la Producción (Produce), a través de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), habilitó el módulo “Atención FEN” para que los administrados puedan registrar, consultar y realizar el seguimiento de los trámites relacionados con habilitaciones sanitarias, registros sanitarios y certificaciones sanitarias, permitiendo su pronta atención pese a los impactos del fenómeno de El Niño.

La implementación de la herramienta, integrada en la Ventanilla de Servicios Virtuales (VSVS) de Sanipes y aprobada mediante Resolución de Gerencia General N.°000072-2026-SANIPES/GG, responde a las acciones previstas en el Plan de Emergencia de los Subsectores Pesca y Acuicultura, aprobado mediante Resolución Ministerial N.°00322-2026-PRODUCE, que contempla la implementación de una herramienta de atención para facilitar y dar celeridad a los trámites de habilitación sanitaria, registro sanitario y certificación sanitaria.

¿Cómo usar el módulo?

Para emplear el módulo, lo primero que se debe hacer es ingresar a la página en donde previo registro se debe colocar usuario y contraseña para iniciar sesión. Cabe mencionar que, si uno no se ha registrado, también puede iniciar sesión ingresando los datos de su Clave SOL (Sunat).

Una vez con la sesión iniciada, se podrá visualizar un menú con dos secciones: una es “Registra tu trámite” y otra “Consulta tu trámite”. En la primera se podrá ingresar la documentación para el trámite que se desea registrar (sea certificación, habilitación o registro), mientras que en la segunda se podrá llevar a cabo la consulta o seguimiento de uno que ya había sido ingresado.

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“Frente a los retos que impone el fenómeno El Niño, en Sanipes reafirmamos nuestro compromiso con la continuidad y el dinamismo del sector pesquero y acuícola habilitando el módulo ‘Atención FEN’ en nuestra Ventanilla de Servicios Virtuales, una herramienta que facilitará el registro y seguimiento oportuno de trámites para proteger las actividades productivas”, destacó la presidenta ejecutiva de la autoridad sanitaria, Mónica Saavedra.

Vigencia del módulo

El módulo fue habilitado el 30 de octubre de 2026 y estará activo durante todo el periodo de emergencia declarado por el Gobierno (D.S. N°012-2026-PRODUCE) y sus posibles prórrogas.