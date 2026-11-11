Por Redacción EC

El Ministerio de la Producción (Produce), a través de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), habilitó el módulo “Atención FEN” para que los administrados puedan registrar, consultar y realizar el seguimiento de los trámites relacionados con habilitaciones sanitarias, registros sanitarios y certificaciones sanitarias, permitiendo su pronta atención pese a los impactos del fenómeno de El Niño.

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