Se establece inicialmente un Límite Máximo Total de Captura (LMTC) de 7,375 toneladas para el periodo del 1 al 30 de septiembre. Foto: GEC.
Se establece inicialmente un Límite Máximo Total de Captura (LMTC) de 7,375 toneladas para el periodo del 1 al 30 de septiembre. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Tal como lo anunció en la víspera el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, durante la reunión sostenida con pescadores artesanales en Pisco, el sector autorizó de manera excepcional el adelanto de la temporada de pesca del perico 2026-2027, que se iniciará el próximo 1 de septiembre.

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