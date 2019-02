Produce: Pescadores artesanales rechazan pesca industrial en las primeras cinco millas

Un grupo de pescadores artesanales se mostraron en desacuerdo con la propuesta del Ministerio de la Producción (Produce) para que la flota industrial pueda pescar más cerca de la milla 1 en la zona sur del país, a través de ventanas de penetración.

“Hay un grupo de gremios de pesca artesanal que no está de acuerdo. La idea es seguir intentando este espacio de diálogo, pero si no se logra no habrá pesca industrial en esta zona”, señaló Raúl Perez Reyes, ministro de Produce.

En la actualidad, las primeras cinco millas de mar están habilitadas para la actividad pesquera exclusiva de los pescadores artesanales. En la zona sur, la Sociedad Nacional de Pesquería ha afirmado que la restricción para la pesca industrial implica una pérdida de competitividad para la industria.

En conversación con El Comercio el jueves pasado, Pérez Reyes detalló que en un informe técnico el Imarpe concluyó que la pesca de los industriales a menos de cinco millas no tendría impacto en la pesca artesanal.

En ese sentido, el titular de Produce remarcó que es importante dialogar con los pescadores artesanales sobre cualquier acción que busque tomarse, debido a que el área les fue otorgada para su uso exclusivo.