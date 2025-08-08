Israel Lozano Girón
Israel Lozano Girón

Mypes podrán acceder a garantías crediticias, anuncia Produce: ¿en qué consiste y qué entidades financieras las manejarán?
César Quispe Luján, el viceministro de Mype e Industria, hizo un repaso de las acciones de su ministerio. En entrevista con El Comercio, también adelantó los planes que tiene para elaborar un nuevo programa de garantías crediticias y nos comentó del trabajo que realizarán para la reglamentación de la Ley 32353, para la formalización, desarrollo y competitividad de la micro y pequeña empresa, aprobada por el Congreso.

