Produce prepublicará norma que facilitará permisos para abrir bodegas

El Ministerio de Producción (Produce) prepublicará en los siguientes días una norma que facilitará los permisos y autorizaciones para abrir bodegas, señaló María Espinoza Jara Risco, directora general de Políticas y Análisis Regulatorio del Produce.

"Tenemos una norma que debe salir en los siguientes días en pre publicación que tiene que ver con los permisos. Por ejemplo cuando uno solicita una autorización para abrir una bodega y desarrollar algún giro en particular, hay otros giros de negocios relacionados, por los que no se debe pagar. [...] O por ejemplo, si expenden bienes, podrían también alquilar algún espacio y no por eso tendrían que tener autorización", dijo.

De otro lado, mencionó que otras acciones de Produce apunta a crear un Manual de Buenas Prácticas Bodegueras que aplicaría a las cerca de 414.000 bodegas censadas. Con ello, se unificarían los procesos regulatorios que ejercen los gobiernos locales, regionales y central.

"Estamos cerrando los últimos ajustes para desarrollar un observatorio que nos permita recoger esa información y ejercer el rol rector del Produce. O sea, establecer ahora sí, mecanismos TUPA, que sean generales, y los gobiernos locales se tengan que adecuar", añadió la ejecutiva en el Encuentro Internacional de Negocios Bodegueros, organizado por la Asociación de Bodegueros del Perú.

Jara Risco resaltó estas acciones del Produce en el marco del estancamiento de los ingresos generados por el comercio interno tradicional (las bodegas, centros de abastos, galería y tiendas) en los últimos años.

Según un estudio del sector, el segmento tradicional representa el 92,4% de todo el universo de empresas del comercio interno y generó ventas anuales de S/968 millones en el 2016. "Si vemos la evolución de los años, se ve que el crecimiento se ha detenido y ralentizado. Eso quiere decir que hay un entorno de mayor competencia", añadió.

Además, resaltó que solo el 14% de las empresas del segmento tradicional utiliza el POS para realizar ventas en el sector comercio; frente al 30% del canal moderno.

LEY DEL BODEGUERO

La congresista Ana María Choquehuanca señaló que la Ley General del Bodeguero, aprobada por el Congreso el 30 de octubre, será promulgada por el Ejecutivo durante esta semana.

La ley establece que los bodegueros con más de un año de funcionamiento podrán gestionar de manera automática la licencia definitivamente. Asimismo, las bodegas formales, cuyas ventas anuales no superen los 150 UIT pagarán servicios públicos del régimen residencial (no comercial).