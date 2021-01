El Ministerio de la Producción (Produce) ha previsto alcanzar la formalización de 16,000 micro y pequeñas empresas (mypes) durante el presente año a nivel nacional, dijo este lunes el titular del sector, José Luis Chicoma.

Según el ministro, la meta representa un incremento de formalización de 2,000 mypes más con relación al año pasado, lo cual se logrará mediante campañas focalizadas en los conglomerados comerciales de Lima, La Libertad y Arequipa, así como acciones articuladas con los gobiernos regionales y locales.

Asimismo, se lanzará la plataforma web “Crea Tu Empresa”, que permitirá iniciar el trámite de constitución de una empresa de manera virtual las 24 horas del día durante la semana para simplificar los trámites de formalización y reducir las aglomeraciones en las plataformas presenciales.

Chicoma manifestó que, a pesar de la reducción del presupuesto anual del sector en 22.2%, de S/ 798.9 millones a S/ 621.6 millones, se consolidarán los proyectos de inversión pública y privada por S/ 7,167.7 millones.

Entre los principales proyectos a inaugurar este año destacan: Cartera de Proyectos de Parques Industriales (US$ 709 millones), Parque Industrial de Ancón (US$ 750 millones), Cartera de Mercados de Abastos (S/ 225 millones – 10 proyectos en activos), Cartera de Mercados de Abastos (S/ 301 millones – obra pública 22 proyectos), Gran Mercado de Belén (US$ 41 millones) y Desembarcaderos de Pesca Artesanal (S/ 244 millones).

Además, para este año pasarán de 9,000 a 9,430 las empresas capacitadas con asistencia técnico-productiva en cadenas de pesca y acuicultura, cuero y calzado, agroindustria, agroindustria, textil camélidos y forestal maderable.

En innovación tecnológica, Chicoma dijo que este año se cofinanciarán 80 startups por S/ 7 millones y cinco iniciativas clúster por S/ 10 millones, que beneficiarán a más de 100 entidades, incluyendo centros de investigación, gobiernos locales y empresas, sobretodo mypes.

Finalmente, adelantó que Compras a MYPErú se transformará en un programa permanente, con lo que se beneficiará a 6000 mypes y se generarán 55,000 empleos directos, con lo que se obtendrá acceso a nuevos mercados para dinamizar la reactivación.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO SUGERIDO

Viajeros que lleguen al Perú deberán cumplir cuarentena obligatoria por 14 días