En el marco del Día del Cacao y del Chocolate Peruano, que se celebra cada 1 de octubre, el Ministerio de la Producción (Produce) informó que la producción de cacao y chocolate genera un valor agregado de más de S/866 millones, lo que significa un aporte de 0,15% al PBI nacional en 2024.

Sergio González Guerrero, titular de Produce, sostuvo que al cierre del año pasado la producción de cacao en grano alcanzó 159.7 mil toneladas, generado por más de 83 mil productores de cacao a nivel nacional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

LEE TAMBIÉN: Protesta de pescadores artesanales paraliza Piura y llega hasta la Panamericana Sur en Pucusana



“El cacao está presente en 16 de los 24 departamentos del Perú. Las zonas de mayor producción se encuentran San Martín (39,5%), Junín (22,1%), Ayacucho (10,9%) y Huánuco (10,7%), que en su conjunto representan el 83,2% de la producción nacional. Es un sector muy importante para el país”, aseveró.

Añadió que en el último quinquenio (2020-2024), la producción de cacao en grano en nuestro país creció a una tasa de 3,0% en promedio anual.

“Perú es el séptimo productor mundial de cacao en grano y el segundo productor mundial de cacao orgánico, tenemos una posición bastante respetable en este mercado y todo gracias al esfuerzo de los productores nacionales”, indicó.

Por otro lado, sostuvo que, en 2024, el número de empresas industriales formales de cacao y chocolate ascendió a 920 empresas, siendo el 97,7% (899) Mype y el 2,3% mediana y gran empresa.

Exportaciones de Cacao

El ministro González Guerrero señaló que las exportaciones de cacao en grano, chocolates y derivados ascendieron a US$1281 millones en 2024 (62,1% cacao en grano, 32,6% derivados y 5,3% chocolates), representando el 1,7% en las exportaciones nacionales y el 10,4% de las exportaciones agroindustriales.

Entre los principales mercados de destino de las exportaciones de cacao en grano y chocolates destacan: EE.UU. (19,7%), Malasia (12,4%), Indonesia (11,0%) y Países Bajos (10,4%), que representan el 58,6% del valor de las exportaciones de este sector en 2024.

Se estima que el empleo directo generado por el sector de cacao y chocolates ascendería a más de 1.3 millones de trabajadores, representando el 7.3% de la PEA ocupada nacional (17.9 millones de trabajadores). El consumo per cápita de chocolate en el Perú es de 1,2 kg anuales, con potencial de crecimiento frente a otros países de la región.