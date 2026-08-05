Las iniciativas seleccionadas, lideradas por emprendedores y mipymes de sectores como agroindustria, agroexportación, manufactura y turismo, entre otros, corresponden a la categoría de Emprendimientos Innovadores. Foto: GEC.
Las iniciativas seleccionadas, lideradas por emprendedores y mipymes de sectores como agroindustria, agroexportación, manufactura y turismo, entre otros, corresponden a la categoría de Emprendimientos Innovadores. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de la Producción (Produce), a través de ProInnóvate, anunció a los ganadores de la primera convocatoria de los Concursos Regionales 2026, que beneficia a proyectos de emprendimientos de Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Piura, San Martín y Tacna.

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