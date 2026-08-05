El Ministerio de la Producción (Produce), a través de ProInnóvate, anunció a los ganadores de la primera convocatoria de los Concursos Regionales 2026, que beneficia a proyectos de emprendimientos de Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Piura, San Martín y Tacna.

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Las iniciativas seleccionadas, lideradas por emprendedores y mipymes de sectores como agroindustria, agroexportación, manufactura y turismo, entre otros, corresponden a la categoría de Emprendimientos Innovadores.

Cada propuesta recibirá un cofinanciamiento no reembolsable de entre S/56.000 y S/80.000 para validar comercialmente sus soluciones y acelerar su ingreso al mercado nacional e internacional. El fondo total asciende a S/1.8 millones y beneficiará a 28 emprendimientos innovadores.

“A través de esta primera categoría vamos a transferir S/1.8 millones a emprendimientos innovadores. Este beneficio permitirá generar más empleo, poner nuevas tecnologías al servicio de las cadenas productivas y promover el desarrollo competitivo en nuestras regiones. La importante participación regional que hemos recibido nos impulsa a seguir construyendo un Perú más innovador y competitivo”, destacó el director ejecutivo de ProInnóvate, Sergio Rodríguez Soria.

Produce destacó que el proceso de postulación para las categorías de Emprendedores Innovadores y Dinámicos de los Concursos Regionales, desarrollado entre abril y mayo de este año, superó las expectativas al registrar 526 propuestas provenientes de las siete regiones participantes. Los proyectos fueron evaluados bajo criterios de grado de innovación, viabilidad comercial e impacto directo en el mercado.

19 concursos en 7 regiones

En abril de este año, Produce, a través de ProInnóvate, lanzó 19 concursos de financiamiento con una inversión total de más de S/14 millones, orientada exclusivamente a fortalecer las cadenas de valor y cerrar brechas tecnológicas en las siete regiones beneficiadas.

Tras el anuncio de los primeros ganadores de estos financiamientos, el sector alista para las próximas semanas la presentación de los ganadores de los concursos de Innovación Empresarial, destinados al desarrollo de productos y procesos innovadores, y de Validación de la Innovación, orientados al escalamiento de prototipos hacia soluciones comercializables en el mercado.