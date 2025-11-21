Durante el tercer trimestre de 2025, el Producto Bruto Interno (PBI) de la economía peruana creció 3,4% en comparación con igual periodo del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según el informe técnico Comportamiento de la Economía Peruana, este resultado se explica por el dinamismo de la demanda interna (6,6%), impulsada por el aumento de la inversión bruta fija (10,1%) y del consumo total (3,4%), en un contexto de mayor empleo e ingresos laborales reportados por la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). En términos desestacionalizados, el PBI aumentó 1,2% respecto al trimestre inmediato anterior.

Gasto de Consumo Final Privado creció 3,2%

En el periodo de análisis, el Gasto de Consumo Final Privado aumentó 3,2% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. En términos nominales, representó el 58,3% del PBI y alcanzó un valor de 175 mil 225 millones de soles. De acuerdo con la EPEN, la población ocupada creció 1,9%, impulsada por el aumento del empleo urbano (2,2%) y rural (0,4%), así como por el incremento de los ingresos del trabajo (10,7%).

Por su parte, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) indicó que el gasto nominal destinado a alimentos consumidos dentro del hogar subió 5,7%. Los mayores incrementos se registraron en: frutas (9,0%); pescados (8,1%); legumbres y hortalizas (7,0%); café, té y cacao (7,0%); alimentos preparados (6,6%); carnes (6,3%); aceites y grasas (6,3%); leche, queso y huevos (4,7%); bebidas no alcohólicas (4,5%); y pan y cereales (3,5%). En contraste, disminuyó el gasto en otros productos alimenticios (-2,7%) y en azúcar y dulces (-0,3%).

Gasto de Consumo Final del gobierno aumentó 4,7%

En el tercer trimestre de 2025, el Gasto de Consumo Final del Gobierno creció 4,7% respecto al mismo periodo del año anterior, debido al mayor dinamismo de las actividades de Administración Pública y Defensa (6,6%), Educación Pública (2,9%) y Salud Pública (0,9%).

Inversión creció 10,1%

El informe del INEI indicó que la Formación Bruta de Capital Fijo aumentó 10,1% en comparación con el tercer trimestre de 2024, impulsada por el avance de la construcción (6,4%) y las mayores compras de maquinaria y equipo (15,8%), tanto nacionales como importados.

Además, la inversión pública creció 3,5% debido al mayor gasto del Gobierno General en proyectos de infraestructura vial, instalaciones médicas y locales educativos, pese a la menor inversión de las empresas públicas.

La inversión privada aumentó 12,2%, asociada a la ejecución de obras de ampliación y remodelación de viviendas multifamiliares y condominios, así como de edificios no residenciales (centros comerciales, oficinas, almacenes) y obras de ingeniería civil.

Exportaciones e importaciones mostraron resultados positivos

En el tercer trimestre del año, las exportaciones de bienes y servicios a precios constantes de 2007 aumentaron 1,2% respecto al mismo periodo de 2024. Las importaciones también crecieron, registrando un incremento de 11,6%.

Desempeño del PBI por actividad económica

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado bruto de la actividad Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura creció 10,9%, en comparación con igual periodo del año 2024, impulsado por los subsectores agrícola (15,6%) y pecuario (4,1%).

Pesca y Avicultura

Según el INEI, la actividad Pesca y Acuicultura aumentó 8,3%, respecto a similar periodo del año anterior, debido a la mayor pesca marítima (9,0%), aunque se redujo la pesca continental (-1,1%).

Manufactura

En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado bruto en la actividad Manufactura registró un crecimiento de 0,1%, en comparación con igual periodo del año anterior. Destacaron los aumentos de las actividades en productos metálicos (17,7%), fabricación de papel e impresión (7,9%) e industrias alimenticias (6,1%). Disminuyeron otras industrias manufactureras (-13,2%) e industrias metálicas básicas (-11,7%).

Construcción

En el tercer trimestre del año 2025, la actividad Construcción creció 6,4%, respecto al mismo periodo del año anterior, asociado a una mayor ejecución de obras del sector público y privado.

Comercio

La actividad comercio aumentó 3,5%, por el resultado positivo de los subsectores comercio al por mayor y menor (3,3%) y servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores (5,9%).

Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería

En el tercer trimestre del año 2025, la actividad Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería creció 3,8%, explicado por el desempeño positivo de los subsectores Transporte (3,8%) y almacenamiento, correo y mensajería (4,3%).

Alojamiento y Restaurantes

El valor agregado bruto de la actividad Alojamiento y Restaurantes se incrementó 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior, debido al crecimiento de los subsectores alojamiento (2,0%) y restaurantes (0,6%).

Servicios Financieros, Seguros y Pensiones

La actividad servicios Financieros, Seguros y Pensiones aumentó 1,0% respecto al mismo periodo del año anterior, debido al incremento de las actividades de servicios financieros (1,0%), servicios de seguros (0,1%) y administradoras de fondos de pensiones (4,4%).

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales

La actividad Extracción de Petróleo, Gas, Minerales y Servicios Conexos se incrementó 2,1%, por la mayor producción de petróleo crudo, gas natural y servicios conexos (3,7%), así como de minerales (1,9%).