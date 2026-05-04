Perú se convierte en el segundo país de Latinoamérica, después de Brasil, en aplicar IA (inteligencia artificial) para identificar nuevas áreas con potencial minero. Así lo expuso Alonso Marchena, jefe del Programa de Metalogenia de INGEMMET, durante su presentación en el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2026).

Marchena explicó que el equipo peruano desarrolló mapas digitales utilizando IA para analizar miles de datos geológicos recolectados en la franja costera central del país, abarcando regiones como Áncash, Lima, Ica y el norte de Arequipa. El objetivo es dirigir la exploración hacia lugares con mayores probabilidades de encontrar minerales esenciales para la industria y la tecnología, como el cobre y el cobalto.

“Hoy contamos con herramientas digitales que nos permiten combinar información de campo, análisis geoquímicos y modelos matemáticos para reducir la incertidumbre y orientar mejor la inversión en exploración”, detalló el especialista durante el evento.

Según el equipo de INGEMMET, la investigación abarcó más de 40 depósitos y prospectos, cubriendo tanto zonas ya conocidas como áreas con potencial aún no explorado. Los mapas generados identifican áreas prioritarias para minerales tradicionales, como el cobre, y para minerales críticos, como el cobalto, cada vez más demandados por la transición hacia energías limpias y el desarrollo tecnológico.

Ventaja de la IA

Uno de los avances destacados es la capacidad de la IA para procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones geológicos que antes podían pasar desapercibidos. “Esta tecnología ayuda a optimizar recursos y a tomar decisiones más informadas, lo que beneficia tanto a la industria como al desarrollo económico del país”, apuntó Marchena.

Los mapas generados mediante IA ya están disponibles en la plataforma digital Geptamin de INGEMMET, accesible para empresas, investigadores y público interesado. Esta apertura facilita la toma de decisiones para nuevas inversiones y fomenta la transparencia, permitiendo que más actores conozcan y aprovechen el potencial geológico de regiones como Áncash, Lima, Ica y Arequipa.