Resumen

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El evento se lleva a cabo del 4 hasta el 6 de mayo en Centro de Exposiciones Jockey. Foto: GEC.
El evento se lleva a cabo del 4 hasta el 6 de mayo en Centro de Exposiciones Jockey. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Perú se convierte en el segundo país de Latinoamérica, después de Brasil, en aplicar IA (inteligencia artificial) para identificar nuevas áreas con potencial minero. Así lo expuso Alonso Marchena, jefe del Programa de Metalogenia de INGEMMET, durante su presentación en el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2026).

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