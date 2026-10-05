La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), informó que Obras por Impuestos alcanzó adjudicaciones por S/9.409 millones entre enero y septiembre de 2026, consolidándose como una herramienta para cerrar brechas de infraestructura y servicios públicos en el país.

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Este monto corresponde a 691 intervenciones, entre proyectos de inversión, inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR), y actividades de mantenimiento. El resultado supera en más de tres veces los S/2.989 millones adjudicados en el mismo período de 2025 y acerca al mecanismo a los S/10 mil millones en un solo año.

El mayor impulso se registró entre julio y septiembre, con 351 intervenciones adjudicadas por S/3.858 millones, el monto trimestral más alto en los 18 años de trayectoria de Obras por Impuestos. Estas adjudicaciones abren paso a inversiones que permitirán atender necesidades de la población y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, explicó que este avance responde al dinamismo de las entidades públicas, que aprovechan los nuevos topes máximos de capacidad anual para comprometer inversiones, y a la creciente confianza de las empresas privadas en el mecanismo. Solo en septiembre se adjudicaron 105 intervenciones por S/1.652 millones, cerca del doble de los S/877 millones registrados en el mismo mes de 2025.

Asimismo, entre enero y septiembre participaron 343 entidades públicas y 408 empresas privadas. De estas últimas, 282 utilizaron el mecanismo por primera vez, el 69% del total, y comprometieron inversiones por S/3.043 millones. Asimismo, 216 entidades públicas debutaron en esta modalidad, equivalentes al 63% de las participantes.

Los gobiernos regionales concentraron el 50% del monto adjudicado, mientras que los gobiernos locales lideraron el número de intervenciones, con 471. Esta participación fortalece el alcance territorial de Obras por Impuestos y su capacidad para atender las necesidades de las comunidades.

Por sectores, Transporte encabezó las adjudicaciones con S/3.242 millones, seguido de Educación, con S/1.552 millones; Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, con S/1.270 millones; y Salud, con S/873 millones. Las inversiones en conectividad, infraestructura