El mayor impulso se registró entre julio y septiembre, con 351 intervenciones adjudicadas por S/3.858 millones, el monto trimestral más alto en los 18 años de trayectoria de Obras por Impuestos. Foto: GEC.
El mayor impulso se registró entre julio y septiembre, con 351 intervenciones adjudicadas por S/3.858 millones, el monto trimestral más alto en los 18 años de trayectoria de Obras por Impuestos. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), informó que Obras por Impuestos alcanzó adjudicaciones por S/9.409 millones entre enero y septiembre de 2026, consolidándose como una herramienta para cerrar brechas de infraestructura y servicios públicos en el país.

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