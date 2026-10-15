El mecanismo, vigente hasta diciembre de 2027, permitirá movilizar la participación privada en servicios esenciales, particularmente en salud, educación y otras necesidades prioritarias. Foto: EC.
El mecanismo, vigente hasta diciembre de 2027, permitirá movilizar la participación privada en servicios esenciales, particularmente en salud, educación y otras necesidades prioritarias. Foto: EC.
Por Redacción EC

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzará un nuevo récord histórico en 2026, con adjudicaciones que superarán los S/10.000 millones, más del doble de lo registrado en 2025 anunció el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

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