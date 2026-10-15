El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzará un nuevo récord histórico en 2026, con adjudicaciones que superarán los S/10.000 millones, más del doble de lo registrado en 2025 anunció el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.
El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzará un nuevo récord histórico en 2026, con adjudicaciones que superarán los S/10.000 millones, más del doble de lo registrado en 2025 anunció el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.
Del Carpio destacó que, a octubre de este año, las entidades públicas (ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas) han adjudicado más de 700 intervenciones por más de S/9.600 millones. Además, señaló que solo en los primeros 100 días del actual Gobierno las adjudicaciones mediante OxI superarán los S/3.000 millones.
“Obras por Impuestos está registrando un crecimiento vertiginoso. Cada vez más empresas se suman a este mecanismo para financiar colegios, hospitales, carreteras y otros servicios esenciales. Esta aceleración demuestra que se ha restablecido la confianza empresarial y que la inversión privada está comprometida con el desarrollo del Perú”, resaltó.
Además, agregó que Proinversión viene intensificando la asistencia técnica a gobiernos regionales y locales, logrando que Obras por Impuestos tenga presencia en todas las regiones del país. Asimismo, señaló que existe una capacidad de financiamiento cercana a S/70.000 millones -Tope máximo de capacidad anual (TMCA) para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) en 2026-, lo que representa una importante oportunidad para acelerar inversiones públicas.
Obras por Impuesto Exprés frente al fenómeno de El Niño
El titular de Proinversión resaltó que el Decreto de Urgencia N.° 010-2026 permite implementar Obras por Impuestos Exprés (OxI Exprés), con procedimientos excepcionales de aproximadamente cuatro o cinco semanas para acelerar intervenciones orientadas a prevenir y atender los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.
Precisó que el mecanismo, vigente hasta diciembre de 2027, permitirá movilizar la participación privada en servicios esenciales, particularmente en salud, educación y otras necesidades prioritarias, protegiendo a las familias y comunidades más vulnerables. “La prevención es estratégica. Estamos trabajando con alcaldes, gobernadores y nuevas autoridades para actuar oportunamente y reducir los daños que podrían afectar a la población”, enfatizó.
De otro lado, Luis Del Carpio destacó que el Gobierno tiene como prioridad impulsar un shock de inversiones privadas que dinamice la economía, genere empleo y acelere el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos. “La presidenta de la República nos ha pedido impulsar decididamente la inversión privada. Estamos articulando esfuerzos con los distintos sectores para acelerar proyectos estratégicos y generar nuevas oportunidades de desarrollo para millones de peruanos”, afirmó.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.