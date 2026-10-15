El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzará un nuevo récord histórico en 2026, con adjudicaciones que superarán los S/10.000 millones, más del doble de lo registrado en 2025 anunció el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

Del Carpio destacó que, a octubre de este año, las entidades públicas (ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas) han adjudicado más de 700 intervenciones por más de S/9.600 millones. Además, señaló que solo en los primeros 100 días del actual Gobierno las adjudicaciones mediante OxI superarán los S/3.000 millones.

“Obras por Impuestos está registrando un crecimiento vertiginoso. Cada vez más empresas se suman a este mecanismo para financiar colegios, hospitales, carreteras y otros servicios esenciales. Esta aceleración demuestra que se ha restablecido la confianza empresarial y que la inversión privada está comprometida con el desarrollo del Perú”, resaltó.

Además, agregó que Proinversión viene intensificando la asistencia técnica a gobiernos regionales y locales, logrando que Obras por Impuestos tenga presencia en todas las regiones del país. Asimismo, señaló que existe una capacidad de financiamiento cercana a S/70.000 millones -Tope máximo de capacidad anual (TMCA) para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) en 2026-, lo que representa una importante oportunidad para acelerar inversiones públicas.

Obras por Impuesto Exprés frente al fenómeno de El Niño

El titular de Proinversión resaltó que el Decreto de Urgencia N.° 010-2026 permite implementar Obras por Impuestos Exprés (OxI Exprés), con procedimientos excepcionales de aproximadamente cuatro o cinco semanas para acelerar intervenciones orientadas a prevenir y atender los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.

Precisó que el mecanismo, vigente hasta diciembre de 2027, permitirá movilizar la participación privada en servicios esenciales, particularmente en salud, educación y otras necesidades prioritarias, protegiendo a las familias y comunidades más vulnerables. “La prevención es estratégica. Estamos trabajando con alcaldes, gobernadores y nuevas autoridades para actuar oportunamente y reducir los daños que podrían afectar a la población”, enfatizó.

De otro lado, Luis Del Carpio destacó que el Gobierno tiene como prioridad impulsar un shock de inversiones privadas que dinamice la economía, genere empleo y acelere el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos. “La presidenta de la República nos ha pedido impulsar decididamente la inversión privada. Estamos articulando esfuerzos con los distintos sectores para acelerar proyectos estratégicos y generar nuevas oportunidades de desarrollo para millones de peruanos”, afirmó.