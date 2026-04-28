ProInversión mira con “especial preocupación” las recientes movidas gerenciales en áreas estratégicas de Petro-Perú, debido a que estarían afectando el proceso de reorganización patrimonial que le ha sido encomendado.

Así lo advierte la agencia promotora de la inversión privada en una misiva dirigida al presidente de la petrolera estatal, Roger Arévalo, a la que este Diario tuvo acceso.

En dicha carta, ProInversión alerta que los “posibles cambios en la alta dirección” de la empresa, difundidos por varios medios de prensa en las últimas semanas, han generado una serie de consultas e inquietudes por parte de actores estratégicos, como los “bonistas, entidades bancarias y otros acreedores financieros”.

“Para estos actores, la percepción de una gobernanza inestable representa un riesgo crítico que podría derivar en una nueva situación de pérdida de confianza y volatilidad, afectando directamente la credibilidad del proceso de reorganización”, refiere.

En esa línea, subraya que el Plan de Promoción, aprobado en febrero, tiene como sus pilares principales la estabilidad en la gobernanza corporativa y la confianza del mercado, los que han permitido “poder avanzar con un potencial financiamiento externo” ante la situación crítica que afronta la compañía.

“El DU 010-2025 (que dispone la reorganización patrimonial de Petro-Perú) establece un marco de restructuración con plazos perentorios e hitos técnicos de alta complejidad que demandan una continuidad administrativa y técnica excepcional”, puntualiza.

ProInversión insta al presidente de Petro-Perú, Roger Arévalo, a no efectuar cambios o rotaciones en la alta dirección de la empresa en estos momentos. Composición: Diario Correo.

Es así que insta al directorio y la alta administración de Petro-Perú a no efectuar cambios o rotaciones a nivel de la gerencia profesional “en este momento”, pues ello “no solo comprometería el cumplimiento de los mandatos de la norma, sino que enviaría una señal de inestabilidad hacia los mercados internacionales”.

Es por tal motivo, agrega, que cree necesario trasladar esta preocupación a la Presidencia del Consejo de Ministros, que los ha “acompañado durante todo el proceso”, y a la Junta General de Accionistas: Minem y MEF.

La misiva de ProInversión (fechada el 24 de abril) ocurre pocos días después de que se conociera el reemplazo de tres altos funcionarios que venían trabajando codo a codo con la agencia estatal en el desafiante proceso de reorganización.

Hablamos de los responsables de las áreas de administración, recursos humanos y legal & asuntos regulatorios, áreas que controlan todos los procesos disciplinarios y contractuales en Petro-Perú.

Pero no sólo eso, este Diario supo que la gerencia general de la empresa estaría alistando una larga serie de cambios en otras áreas neurálgicas, las mismas que serían evaluadas por el Directorio este martes.

MÁS MOVIDAS

Se trataría de: la Gerencia Corporativa Comercial y Cadena de Suministro, la Gerencia de Operaciones Talara, la Gerencia de Operaciones Selva, la Gerencia de Operaciones Conchán, la Gerencia de Cumplimiento y la Gerencia Corporativa Operaciones, que sería encomendada a Oscar Vera Gargurevich o José Ignacio Dueñas Luján.

Petro-Perú estaría alistando una larga serie de cambios gerenciales en áreas estratégicas, como la Refinería de Talara.

Cabe recordar que todas estas gerencias fueron restructuradas en febrero pasado por la entonces gerente general Rita López, quien colocó a funcionarios de su entera confianza. Todo esto sería borrado de un plumazo por la actual administración, ante la justa preocupación de ProInversion.

“Es muy preocupante ver que los responsables del actual desastre financiero [de Petro-Perú] están regresando a puestos claves en la empresa”, advirtió días atrás el expresidente de la estatal, Carlos Paredes.

De acuerdo a las fuentes consultadas para este artículo, estas rotaciones no solo estorbarían el proceso de reorganización de Petro-Perú, sino que “enterrarían definitivamente la postergada auditoría forense” de la nueva refinería de Talara.

Este Diario se comunicó con Petro-Perú para obtener su versión sobre este tema, pero no obtuvo respuesta.