Nuevo proceso permitirá poner en valor activos no estratégicos ubicados en seis regiones del país. Foto: EC.
Nuevo proceso permitirá poner en valor activos no estratégicos ubicados en seis regiones del país. Foto: EC.
Por Redacción EC

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) convocó a la segunda subasta pública de inmuebles no estratégicos de Petro-Perú S.A., que comprende un nuevo bloque de 10 propiedades con un valor comercial aproximado de US$25 millones, ubicadas en Lima, Tumbes, Pasco, Lambayeque, Áncash y Piura.

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