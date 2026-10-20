La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) convocó a la segunda subasta pública de inmuebles no estratégicos de Petro-Perú S.A. , que comprende un nuevo bloque de 10 propiedades con un valor comercial aproximado de US$25 millones, ubicadas en Lima, Tumbes, Pasco, Lambayeque, Áncash y Piura.

El proceso busca poner en valor estos activos y contribuir a la reorganización patrimonial y operativa de la empresa estatal.

De acuerdo con Proinversión, esta convocatoria da continuidad al proceso de puesta en valor de los activos no estratégicos de Petro-Perú, mediante una gestión orientada a identificar oportunidades de aprovechamiento de sus inmuebles y generar recursos que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa estatal.

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La subasta se realizará bajo la modalidad de sobre cerrado y estará abierta a personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos en las bases y efectúen el pago del derecho de participación. Los postores inscritos podrán presentar propuestas económicas iguales o superiores al precio base fijado para cada inmueble.

Con este proceso, Proinversión continúa impulsando la puesta en valor de activos no estratégicos de Petro-Perú mediante procedimientos competitivos y transparentes, como parte de las acciones orientadas a ordenar su patrimonio, optimizar el uso de sus recursos y contribuir a la sostenibilidad de la empresa estatal.