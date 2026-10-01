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Resumen

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/ J.J.Guillen
Por Maritza Saenz

La agencia estatal ProInversión ultima detalles para el contrato de concesión del Tercer Grupo de Aeropuertos, que abarca ocho terminales aéreos. Según Emerson Castro Hidalgo, director Especial de Proyectos de ProInversión, la inversión estimada para las obras en los aeropuertos regionales superará los US$ 800 millones durante los primeros cinco años de concesión.

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