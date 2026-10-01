La agencia estatal ProInversión ultima detalles para el contrato de concesión del Tercer Grupo de Aeropuertos, que abarca ocho terminales aéreos. Según Emerson Castro Hidalgo, director Especial de Proyectos de ProInversión, la inversión estimada para las obras en los aeropuertos regionales superará los US$ 800 millones durante los primeros cinco años de concesión.

De acuerdo con el vocero, el proyecto está concebido bajo una Iniciativa Estatal Cofinanciada que adjudicará todo el paquete a un solo concesionario privado, combinando dos esquemas de intervención: en los siete aeropuertos regionales se ejecutarán obras de rápido impacto, rehabilitación del lado aire (pistas de aterrizaje y plataformas) y expansión de terminales de pasajeros.

“Jaén y Jauja, que están administrados por Corpac, requieren con carácter urgencia rehabilitación del lado aire y ampliación de sus terminales”, expresó.

A estos dos se suman: Rioja, Chimbote, Ilo, Yurimaguas, Huánuco y el aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), donde el operador privado asumirá exclusivamente la operación y mantenimiento una vez que el MTC concluya las obras de infraestructura en ejecución.

“Nosotros tenemos el encargo en esta futura concesión (Chinchero) solo de la operación y mantenimiento de dicho aeropuerto, a diferencia de los otros siete que vamos a entrar a intervenir con este concesionario. El modelo actual que tenemos es: intervenimos los otros siete y, cuando Chinchero culmine, este concesionario toma la operación y mantenimiento”, mencionó

Para viabilizar el cofinanciamiento estatal sin sobrecargar el presupuesto del Tesoro Público, ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) utilizarán como vehículo de garantía el fideicomiso respaldado por los ingresos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Actualmente, el concesionario Lima Airport Partners (LAP) retribuye al Estado en promedio el 60% de sus ingresos anuales, lo que equivale a unos US$ 180 millones al año. Este flujo recurrente alimentará la garantía del MEF para asegurar el repago de las inversiones al futuro concesionario sin comprometer recursos destinados a otros sectores sociales.

La red concesionada crecería a casi 26 aeropuertos

Con la adjudicación de este tercer grupo, la red aeroportuaria concesionada en el país pasaría de 17 a casi 26 terminales bajo gestión privada. La ampliación de la red busca contribuir al cierre de la brecha de infraestructura en transporte, que supera los S/150.000 millones a nivel nacional.

En paralelo, ProInversión y el MTC coordinan la formulación de un cuarto paquete de aeropuertos y evalúan la posibilidad de incorporar terminales adicionales a concesiones actualmente vigentes, con el objetivo de acelerar los plazos de ejecución de las inversiones.