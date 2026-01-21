Iván Lucich, director de la Dirección de Servicios al Inversionista y jefe de la Unidad de Análisis de Datos, Investigación e Inteligencia Estratégica de Proinversión, señaló que entre el 2002 y el 2024, la Agencia ha adjudicado 69 proyectos eléctricos por un monto aproximado de USD 10 mil millones.

Lucich precisó que, durante el periodo en mención, se han adjudicado 55 proyectos de transmisión eléctrica por un monto de US$6.123 millones, con un avance de ejecución del 55,7% (US$3.413 millones).

En cuanto a generación eléctrica, se adjudicaron 14 proyectos por un total de US$5.317 millones, con un avance de ejecución del 80,1%, equivalente a US$4.251 millones. Asimismo, destacó que, en los dos últimos años, el monto de adjudicación ascendió a US$2.589 millones, beneficiando a 18 millones de habitantes.

Del mismo modo, sostuvo que, a la fecha, ya se cuenta con cerca de 30 mil kilómetros de líneas de transmisión eléctrica a nivel nacional. En ese sentido, señaló que la evolución del sistema eléctrico interconectado ha permitido incrementar la confiabilidad del suministro eléctrico y contar con una mayor capacidad para atender la demanda, sin interrupciones.

Por su parte, el director de Proyectos Eléctricos de Proinversión, Aníbal del Águila, señaló que el modelo de concesión BOT ha permitido atraer a grandes empresas al sector. Indicó que este esquema, en el que el privado construye, se financia y posteriormente transfiere la infraestructura al Estado, abre expectativas de largo plazo, acordes con la naturaleza de los proyectos de infraestructura.

“Esto es un reto porque son proyectos que están muy cerca a las poblaciones, y eso significa que muchas veces tendrá que hacerse en tramos subterráneos, lo que implica que los proyectos necesiten un mayor trabajo de campo para que puedan ser ofrecidos al sector privado”, concluyó.