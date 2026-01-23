La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que viene impulsando 8 adendas a contratos de APP (Asociación Público-Privada) que permitirán adelantar inversiones por US$ 8 300 millones, ampliar capacidades y expandir infraestructura, acelerando su impacto social y económico en 11 regiones del país.

Estas adendas forman parte del portafolio de inversiones 2026–2028 y abarcan proyectos en sectores clave como salud, transporte, energía, infraestructura vial, portuaria e hidrocarburos, en coordinación con entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Energía y Minas y EsSalud.

“Las adendas son una herramienta legítima y necesaria que nos permite adelantar inversiones, ampliar infraestructura y responder más rápido a las necesidades de la población. Así, lograremos que más de 10 millones de peruanos accedan a servicios modernos y de mejor calidad”, indicó Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión.

Impacto directo en salud, transporte y energía

Proinversión indicó también que en el sector salud, la modernización de la Torre Trecca permitirá fortalecer la atención especializada para más de 5 millones de asegurados.

En materia de transporte y movilidad, la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima permitirá incrementar su capacidad diaria de 600 mil a un millón de usuarios.

Asimismo, se impulsará la modernización y ampliación de corredores viales estratégicos, como la Red Vial 6, fortaleciendo la seguridad vial, la eficiencia logística y la conectividad regional en el norte del país.

En energía e infraestructura estratégica, la expansión de redes de gas natural permitirá llevar el servicio energético más económico del país a más de 150 mil nuevos hogares, con la instalación de más de dos mil kilómetros de redes.