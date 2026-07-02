La ceremonia de inicio de obra se realizó en el centro poblado San Juan de Yuramayo Segunda Pampa, en el distrito de Vítor, y contó con la participación del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez; la directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Denisse Miralles; autoridades locales, representantes de las empresas financistas y población beneficiaria. Foto: GEC.
La ceremonia de inicio de obra se realizó en el centro poblado San Juan de Yuramayo Segunda Pampa, en el distrito de Vítor, y contó con la participación del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez; la directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Denisse Miralles; autoridades locales, representantes de las empresas financistas y población beneficiaria. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que se inició la construcción de la represa Casa Blanca, obra estratégica que demandará una inversión superior a S/151 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

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