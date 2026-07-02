La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que se inició la construcción de la represa Casa Blanca, obra estratégica que demandará una inversión superior a S/151 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

La represa, denominado proyecto “Mejoramiento de la Disponibilidad Hídrica del Sistema de Riego en la Cuenca del Río Yura”, constituye la primera infraestructura de este tipo que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa mediante Obras por Impuestos. Su financiamiento está a cargo de las empresas Yura, Gloria, Interbank y La Tinka, mientras que la gestión técnica corresponde a URBI Proyectos, empresa del Grupo Intercorp.

Durante su primera etapa, la obra beneficiará directamente a 648 familias agricultoras del valle de Yura y a 53 familias productoras de Cuarta Pampa, en el distrito de Vítor. Asimismo, su impacto alcanzará a más de 33 mil habitantes en los próximos diez años y fortalecerá la actividad productiva de aproximadamente 2.500 agricultores, contribuyendo a incrementar los ingresos de las familias y dinamizar la economía regional.

La nueva infraestructura permitirá almacenar hasta 7 millones de metros cúbicos de agua, asegurando el recurso durante la temporada de estiaje. Gracias a ello, la cobertura de agua para riego pasará de niveles actuales de entre 7% y 15% a un mínimo de 70 % en Quiscos, Uyupampa y Yura Viejo, y hasta 90% en Yuramayo. Además, se modernizarán más de 410 hectáreas con sistemas de riego tecnificado por goteo y aspersión, impulsando cultivos de mayor rentabilidad y potencial exportador, como vid, granada, pitahaya, tuna y maracuyá.

La regulación del recurso hídrico permitirá también incorporar progresivamente nuevas áreas agrícolas que hoy permanecen subutilizadas por la escasez de agua, fortaleciendo la seguridad alimentaria, reduciendo las pérdidas ocasionadas por las sequías y promoviendo un desarrollo agrícola sostenible. La presa tendrá 84 metros de altura, equivalente a un edificio de 24 pisos, 135 metros de longitud y un embalse de 33 hectáreas. Su construcción demandará 36 meses y generará empleo directo, además de oportunidades para proveedores y mano de obra local.

La ceremonia de inicio de obra se realizó en el centro poblado San Juan de Yuramayo Segunda Pampa, en el distrito de Vítor, y contó con la participación del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez; la directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Denisse Miralles; autoridades locales, representantes de las empresas financistas y población beneficiaria.

Miralles destacó que el inicio de esta obra constituye un hito para Arequipa y demuestra la capacidad de la región para ejecutar proyectos de gran envergadura mediante Obras por Impuestos. Asimismo, felicitó al gobernador Rohel Sánchez, a su equipo técnico y al Consejo Regional por priorizar una infraestructura estratégica que fortalecerá la seguridad hídrica y alimentaria.

La agencia continuará promoviendo las modalidades de inversión público-privada y fortaleciendo las capacidades de los gobiernos regionales y locales para asegurar la continuidad de proyectos que generen desarrollo sostenible y bienestar para más peruanos”, comentó Miralles.