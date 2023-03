La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInverión) informó que las concesiones viales a la fecha han involucrado un compromiso de inversión total de US$ 5.449 millones, habiéndose ejecutado el 88% es decir más de US$ 4.800 millones que han permitido mejorar los niveles de servicio y la calidad de las principales vías de interconexión del país.

El esquema de concesiones mediante la APP le permite al Estado construir, financiar, mantener y renovar la infraestructura durante un periodo de tiempo determinado. A la fecha, existen 16 contratos de concesión con un plazo promedio de 23 años. De estos, seis (6) proyectos han sido autofinanciados y 10 cofinanciados.

El total de carreteras intervenidas es de 6.693 km que equivalen a cerca del 23% de la Red Vial Nacional.

Según ProInversión, las inversiones realizadas mediante estas 16 concesiones han permitido mejorar la interconectividad regional, reducir los costos y tiempos de viaje, impulsar las cadenas logísticas de productos y fomentar el turismo. Reduciendo considerablemente el número de accidentes de tránsito en las vías concesionadas.

“El esquema de APP ha generado menores sobrecostos y demoras que la obra pública tradicional. De acuerdo con el estudio del BID, las carreteras concesionadas redujeron el sobre plazo promedio, en la etapa de construcción, en seis (6) meses aproximadamente. Además de las mejoras en tiempos, las carreteras concesionadas han generado un ahorro en costos, en línea con lo que se observa en Chile y Colombia”, señala ProInversión.

En 2019, la concesión de la Red Vial N° 6 aportó el 18,61% de los ingresos del peaje y la Red Vial N°5 aportó el 5,50%, los cuales son destinados a un fondo vial, previa decisión del concedente. Hasta 2019, el fondo logró acumular S/ 190 millones.

Proyectos en cartera

La perspectiva de nuevas concesiones viales es favorable. Actualmente, ProInversión tiene en cartera dos (2) proyectos viales por más de US$ .,300 millones. Se trata de los proyectos Anillo Vial Periférico (US$ 2,380 millones) y la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo IV (US$ 929 millones).

El Anillo Vial Periférico será una autopista de 34,8 km de longitud que permitirá interconectar de manera eficiente los principales ejes de transporte regional de Lima: Panamericana Norte, Carretera Central, Panamericana Sur; así como una mejor conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Puerto del Callao.

El proyecto incluye, además de la autopista de 34,8 km de longitud de seis carriles a nivel de carpeta asfáltica, dos túneles con bóvedas, puentes, viaductos, pasos de desnivel e intercambios viales. La declaratoria de interés está prevista para el II Trimestre de 2023.

Por su parte, la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo IV, contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de 965,2 km de carreteras. El relanzamiento del proyecto está previsto para este mes y su adjudicación para el I Trimestre de 2024.