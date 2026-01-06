La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que, desde la implementación de Obras por Impuestos en 2009 hasta el cierre de 2025, el mecanismo ha permitido adjudicar 1.105 intervenciones por un monto acumulado de S/16.969 millones, con la participación de 393 empresas privadas, que se han consolidado como aliados estratégicos del Estado en la provisión de infraestructura pública.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, remarcó que el año 2025 marcó un hito histórico en la adjudicación de inversión pública a través de Obras por Impuestos (OxI), al adjudicarse 501 proyectos e intervenciones por un monto total de S/5.180 millones, la cifra más alta desde la creación de este mecanismo en 2009.

Los resultados de 2025 superan ampliamente los registrados en 2024. En comparación con el año anterior, el número de proyectos adjudicados se incrementó en 314%, mientras que el monto de inversión creció en 20%. En 2024 se adjudicaron 121 proyectos por S/4.315 millones, lo que evidencia un avance sustantivo en el uso de este mecanismo.

El titular de Proinversión indicó que este resultado permitirá ampliar el acceso de la población a infraestructura moderna y servicios públicos esenciales, contribuyendo al desarrollo social, la competitividad regional y la reactivación económica descentralizada.

Agregó que este desempeño refleja el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado es posible acelerar la inversión, cerrar brechas históricas y llevar desarrollo concreto a las regiones a nivel nacional.

Resultados

Durante 2025, 178 nuevas empresas se incorporaron al mecanismo de Obras por Impuestos, mientras que 102 entidades públicas, entre gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades del Gobierno Nacional, lo utilizaron por primera vez, ampliando significativamente su cobertura y alcance territorial.

Por tipo de entidad pública, los gobiernos regionales concentraron el 55% del monto adjudicado (S/2.845 millones), seguidos por los gobiernos locales con el 35 % (S/1.788 millones), las entidades del Gobierno Nacional con el 10% (S/542 millones) y las universidades públicas con el 0,1% (S/5 millones).

En cuanto a sectores, destacaron los proyectos de transportes (S/1.275 millones), educación (S/1168 millones), orden público y seguridad (S/752 millones) y salud (S/744 millones), áreas con impacto directo en la calidad de vida de la población.