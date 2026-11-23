La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que Cusco cuenta con una capacidad de S/10.031 millones para financiar inversiones y actividades de operación y mantenimiento a través de Obras por Impuesto (OxI).

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El monto corresponde al Tope Máximo de Capacidad Anual de 2026, aprobado por el MEF mediante el Decreto Supremo N.° 121-2026-EF. Del total, alrededor de S/7.529 millones corresponden a las municipalidades, S/2.134 millones al Gobierno Regional de Cusco y S/367 millones a las universidades públicas.

La directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Denisse Miralles, informó que, al 30 de octubre de 2026, Cusco adjudicó 83 intervenciones por S/ 1.529 millones, un récord para la región. Este monto representa el 46 % del total adjudicado en el departamento desde 2009, periodo en el que las entidades públicas cusqueñas adjudicaron 214 intervenciones por S/ 3.322 millones.

Educación y transporte concentran las mayores inversiones históricas. Educación lidera con 44 intervenciones por S/1.103 millones, seguida de transporte, con S/ 1.047 millones. Estos proyectos contribuyen a mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y la conectividad de las localidades.

Entre las adjudicaciones de 2026 destaca el mejoramiento de la vía Livitaca–Chilloroya, en Chumbivilcas, por S/ 59 millones, que contribuirá a mejorar la conexión en la zona. También figura la adquisición de camiones compactadores por S/17 millones para reforzar la recolección de residuos en seis distritos; así como el mejoramiento de la movilidad urbana en la avenida Alameda Corazón de Chumbivilcas y 11 calles de Chamaca, por S/6 millones.

Además de las intervenciones adjudicadas, Cusco cuenta con 91 proyectos en promoción por S/1,599 millones, que representan nuevas oportunidades para seguir mejorando la infraestructura y los servicios públicos de la región.

De este conjunto, dos intervenciones ya cuentan con informe previo y suman S/ 547 millones. Entre las iniciativas destaca la recuperación de la Casa Hacienda Angostura, ubicada en Saylla, con una inversión cercana a S/ 12 millones. El proyecto busca preservar este inmueble histórico y habilitar un espacio destinado a actividades educativas, culturales y turísticas.