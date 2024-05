La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) identificó un potencial de 250 mil hectáreas de tierras para cultivo que podrían desarrollarse mediante la modalidad de Asociación Público – Privadas, con una inversión estimada en más de US$ 4 300 millones.

Se trata de cuatro proyectos que duplicarían a 500 mil hectáreas la cantidad de tierra destinadas a la agricultura moderna de productos tradicionales y no tradicionales para exportación, es decir, Perú podría convertirse en hub agroexportador del mundo, puesto que la incorporación de unas 250 mil hectáreas permitirá duplicar las exportaciones agroindustriales de US$ 10 mil millones (2023) a más de US$ 22 mil millones e incrementar el empleo directo e indirecto en 1.1 millones a nivel nacional.

El director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, ratificó que Perú podría convertirse en hub agroindustrial del mundo, garantizar la seguridad alimentaria del país y ser dinamizador de la economía.

Precisó que “estos proyectos permitirán, además, el desarrollo de clusters productivos, articulando a las pequeñas y medianas empresas con grandes agroindustriales a nivel regional y nacional”, dijo.

Se debe considerar que el país cuenta con una extensión agrícola de 11.6 millones de hectáreas, de ella 250 mil se ocupan en la agricultura moderna de productos tradicionales y no tradicionales orientadas a la exportación.

Portafolio sostenible

De acuerdo con Proinversión, el incremento de hectáreas para el agro moderno se sustentará en cuatro proyectos denominados Chavimochic III Etapa (111 mil hectáreas), Majes Siguas II Etapa (38.5 mil hectáreas), Chinecas (83 mil hectáreas) y Chancay – Lambayeque (20 mil hectáreas).

Actualmente, el proyecto de irrigación “Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay-Lambayeque” (Chancay – Lambayeque) se encuentra en proceso de estructuración por parte de Proinversión.

En tanto, Chinecas está en estudios -a cargo de una consultora especializada- para definir el mecanismo de inversión (podría ser APP) y, en el caso de Chavimochic III Etapa, la agencia estaría por suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con el Gobierno Regional de La Libertad para el desarrollo de una nueva concesión, que implicará la estructuración financiera y legal, así como la elaboración de los estudios de ingeniería del proyecto.

Respecto a Majes Siguas II Etapa, la expectativa de la agencia es que el proyecto se desarrolle mediante Asociación Público - Privada para darle sostenibilidad y desarrollo hacia una agricultura moderna y de alta productividad.

Fuente: Proinversión

Proinversión identificó, también, otras 168 mil hectáreas de tierras que podrían incorporarse a la agricultura moderna con el desarrollo de los proyectos Olmos II Etapa (50 mil hectáreas), Pampas Verdes (50 mil hectáreas), Majes I Optimización (8 mil hectáreas), Alto Piura (20 mil hectáreas) y Chira – Piura (40 mil hectáreas). En este caso, el potencial es más a largo plazo, pero redundará en el desarrollo productivo de la agroindustria moderna nacional.

