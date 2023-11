La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) inició hoy, en Beijing (China), el Roadshow Asia 2023, con el objetivo de atraer inversionistas de empresas asiáticas de clase mundial a los 55 proyectos de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos que actualmente viene promoviendo la entidad para ser adjudicados en el periodo 2024 – 2026, por un monto total de US$ 15.000 millones.

El Roadshow Asia 2023 se desarrollará, además de Beijing, en las ciudades de Seúl, Corea del Sur (el 29 y 30 de noviembre) y Tokio, Japón (el 1 y 2 de diciembre), en las que se concretarán acciones de difusión de información y contacto con tomadores de decisión a través de eventos de presentación del portafolio de proyectos APP y Proyectos en Activos, y el desarrollo de reuniones bilaterales con las principales empresas ejecutoras y operadoras del sector infraestructura.

Las actividades de promoción -presentación del portafolio de proyectos y las reuniones bilaterales- están siendo lideradas por el director de la Dirección Especial de Proyectos de ProInversión, Luis del Carpio, y cuentan con el apoyo de las Embajadas y Consulados del Perú en cada una de las ciudades citadas; además, para el caso de Corea del Sur se cuenta con el soporte del International Contractors Association of Korea (Icak), y para Japón con MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group).

En la primera jornada, desarrollada hoy en Beijing (China), el director de la Dirección Especial de Proyectos de ProInversión, Luis del Carpio, presentó el portafolio 2024 – 2026 a más de 80 inversionistas, ejecutivos de banca, industria de la construcción, estudio de abogados, desarrolladores de proyectos, entre otros, que se dieron cita en el Hotel Park Hyatt Beijing. Asimismo, sostuvo reuniones bilaterales con representantes de las siguientes empresas y corporaciones: CRRC Hong Kong Co. Ltd.; China International Contractors Association (CHINCA); Silk Road Fund Co., Ltd.; China Harbour Engineering Company Ltd.; Asian Infrastructure Investment Bank; China Council for International Investment Promotion; China Construction Technology Consulting Co., Ltd (CCTC); Unfold Plane Architects, Inc.; y China Machinery Engineering Corporation.

El miércoles 29 y jueves 30 de noviembre el Roashow Asia 2023 se realizará en la ciudad de Seúl (Corea del Sur) donde el funcionario de ProInversión presentará el portafolio de proyectos, y sostendrá reuniones bilaterales, entre otras, con los representantes de las siguientes empresas: Samsung Engineering; Samsung C&T; Moon Engineering; Hyundai E&C; y Korea Airports Corporation.

Finalmente, el 1 y 2 de diciembre de 2023, el Roadshow Asia 2023 concluirá en la ciudad de Tokio (Japón), donde se desarrollarán actividades de promoción y reuniones bilaterales, entre otras, con los representantes de las siguientes empresas: OJITZ Corporation, MITSUBISHI Corporation, Japan Bank for International Cooperation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mitsui, NIPPON KOEI Y Marubeni.

Cartera 2024 – 2026

El portafolio de proyectos 2024-2026 está conformado por seis (6) proyectos de Transportes y Comunicaciones por más de US$ 4,400 millones, entre los que destacan el Anillo Vial Periférico, la Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 4, el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica y dos terminales portuarios (San Juan de Marcona y Chimbote).

Asimismo, la cartera también comprende 13 proyectos de agua y saneamiento, por US$ 1,200 millones, entre los que destacan Obras de Cabecera en Lima, plantas de tratamiento (PTAR) como la PTAR Trujillo, PTAR Chincha, PTAR Cusco, PTAR Cajamarca, PTAR San Martin y Desaladora Ilo. También conforma 18 proyectos de Transmisión Eléctrica también forman parte del portafolio de ProInversión por un monto estimado de US$ 900 millones.

En lo que respecta a la cartera de educación, se cuenta con cinco (5) proyectos por más de US$ 600 millones, entre los que resaltan cuatro (4) Colegios en Riesgo en Lima Metropolitana.

Por su parte, el sector salud posee ocho (8) proyectos APP, por más de US$ 600 millones. Destacan los proyectos Operación y Mantenimiento del Nuevo Hospital de Emergencia Villa El Salvador y la Operación y mantenimiento del hospital de Cajamarca.

El portafolio de proyectos APP está conformado también por dos proyectos de Agricultura y Riego, por US$ 1,200 millones; dos proyectos en el sector turismo por US$ 200 millones; dos proyectos de inmuebles por más de US$ 800 millones; entre otros.

Es preciso destacar que la estabilidad macroeconómica del Perú, el marco legal favorable a la inversión privada (libre circulación de capitales, la libre competencia y la garantía a la propiedad privada) y el plan nacional de infraestructura posicionan a nuestro país como una plaza atractiva para inversionistas de primer nivel.