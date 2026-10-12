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Resumen

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Se estima que en cuatro o cinco años se tendrá una infraestructura básica del puerto Corío en Arequipa. Foto: MTC.
Se estima que en cuatro o cinco años se tendrá una infraestructura básica del puerto Corío en Arequipa. Foto: MTC.
Por Maritza Saenz

El puerto de Corío, en Arequipa, apunta a convertirse en un eje logístico, industrial y portuario para el sur del Perú y América del Sur. Con su desarrollo, el país busca fortalecer su oferta portuaria, complementando la infraestructura del norte y centro, y posicionarse como una puerta de salida al Asia para países vecinos, entre ellos Brasil.

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