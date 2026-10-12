El puerto de Corío, en Arequipa, apunta a convertirse en un eje logístico, industrial y portuario para el sur del Perú y América del Sur. Con su desarrollo, el país busca fortalecer su oferta portuaria, complementando la infraestructura del norte y centro, y posicionarse como una puerta de salida al Asia para países vecinos, entre ellos Brasil.

Hoy, el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, informó que el plan maestro del proyecto fue aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Este avance se suma a la firma de un convenio institucional entre ambas entidades y el Gobierno Regional de Arequipa para promover el desarrollo de Ciudad-Puerto Corío.

En su primera etapa, el proyecto contempla una inversión estimada de US$ 651,98 millones. Esta fase se complementará con una ciudad logística de más de 34.000 hectáreas, que incluirá centros de distribución y almacenamiento, parques industriales y actividades de transformación y generación de valor agregado.

La segunda etapa considera una inversión preliminar de US$ 109,25 millones e incluye un segundo amarradero para graneles, infraestructura de almacenamiento y un componente ferroviario. La tercera, por su parte, prevé una inversión potencial de US$ 83,25 millones para desarrollar un tercer amarradero especializado y equipamiento complementario.

“Perú tiene tres ejes: en el centro del país concentra al puerto de Chancay, el parque industrial de Ancón, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el puerto del Callao y el puerto de Paracas. Para el sur tenemos a Matarani, Ilo, Tacna y Puerto Corío; y en el norte tenemos el puerto de Paita, el de Salaverry y, en las próximas semanas, vamos a anunciar el nuevo puerto de Chimbote. Estos ejes no solamente sirven al Perú, sino a toda América del Sur, y esa es la gran potencia que tiene nuestro país [...] Puerto Corío será la estructura más importante que tendrá el país en los próximos años”, señaló Luis Del Carpio.

Impacto económico

Según estimaciones del Gobierno Regional de Arequipa, la iniciativa podría generar más de 50.000 empleos directos y 150.000 indirectos. Además, su primera fase tendría un impacto potencial equivalente al 1,9% del PBI nacional.

El proyecto también abriría oportunidades para las exportaciones de países vecinos, al posicionarse como una alternativa de salida al Asia para Brasil, país que moviliza más de 500 millones de toneladas de carga al año, de las cuales el 79% se destina directamente al mercado chino.

“Tenemos un trayecto más corto hacia el Asia y la visión que tenemos, en el corto y mediano plazo, es que el sur conectará directamente con Asia. Cuando hablamos del sur, no solamente hablamos de Arequipa, Puno, Cusco, Tacna y Madre de Dios; también hablamos del sur de Bolivia y de Brasil, un mercado impresionante que va a encontrar la salida a través de este puerto”, refirió Del Carpio.

De acuerdo con la APN, la ruta marítima desde Corío hacia Asia tomaría entre 26 y 27 días de navegación, frente a los aproximadamente 46 días que demandaría el trayecto desde los puertos brasileños del Atlántico, ya sea rodeando el continente o cruzando el canal de Panamá.

¿Cuándo comenzará la construcción?

Pese a los avances en las gestiones, la ejecución del proyecto aún tomaría varios años. Al tratarse de una iniciativa ‘greenfield‘ de gran envergadura, su desarrollo requiere completar distintas etapas de maduración, planificación y estructuración.

“El plan maestro apunta al mediano y largo plazo. Se trata de una infraestructura de titularidad pública, de uso público, multipropósito y de alcance nacional y, por supuesto, marítimo. ¿Y por qué le digo [que requiere] tareas? Porque los proyectos ‘greenfield‘, como bien saben quienes manejan proyectos y quienes conocen el sector privado, maduran entre siete y diez años”, comenta Eusebio Vega Bueza, director de Planeamiento y Estudios Económicos de APN.

Proyectos portuarios

En otro momento, Del Carpio recordó que se están trabajando ampliaciones portuarias en el Callao con una proyección de US$3.000 millones para los terminales norte y sur; además, la ampliación del puerto Matarani demandará más de US$3.500 millones. Asimismo, anunció futuras inversiones en el nuevo puerto de Chimbote.

“En las próximas semanas anunciaremos un nuevo hito decisivo en el desarrollo del nuevo terminal portuario de Chimbote con una inversión de alrededor de US$400 millones. El puerto Chimbote es una iniciativa privada para un nuevo terminal multipropósito que fortalecerá de manera importante la logística de Áncash y de las regiones vecinas”, refirió.