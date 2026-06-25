Proinversión se refirió a las presuntas irregularidades en el contrato de inversión del puerto de Chancay. Foto: Andina/ Referencial.
Proinversión se refirió a las presuntas irregularidades en el contrato de inversión del puerto de Chancay. Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

Proinversión, mediante un comunicado, se refirió a las presuntas irregularidades en el contrato de inversión del puerto de Chancay, difundidas en medios de comunicación.

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