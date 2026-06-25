Proinversión, mediante un comunicado, se refirió a las presuntas irregularidades en el contrato de inversión del puerto de Chancay, difundidas en medios de comunicación.

La institución sostuvo que se actuó bajo estricto cumplimiento del marco normativo vigente y de los procedimientos establecidos para la suscripción del contrato de inversión del puerto observando los requisitos y formalidades exigidos en el Decreto Legislativo 973 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 084-2007-EF y sus modificatorias.

Estas establecen un régimen especial cuyo propósito fundamental es permitir la recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV) durante la etapa preproductiva de los proyectos, permitiéndoles contar con la liquidez para continuar realizando inversiones de gran envergadura.

En dicho comunicado también se precisó que conforme al literal f) del numeral 4.2 del artículo 4 del reglamento mencionado, la empresa presentó ante Proinversión los poderes que acreditaban la capacidad legal de sus representantes para suscribir el contrato y continuar su trámite de acceso a la recuperación anticipada del IGV.

“Asimismo, es importante señalar que el informe de la Contraloría General de la República no determina responsabilidades administrativas ni mucho menos penales respecto de los funcionarios de Proinversión mencionados en la publicación”, sostuvo Proinversión.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el correcto desarrollo de los mecanismos de facilitación de lA inversión privada (RERA IGV) en beneficio del país.