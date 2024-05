La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Gobierno Regional de Huánuco identificaron una cartera de 28 proyectos de inversión que podrían desarrollarse mediante Asociación Público – Privada (APP), Proyectos e Activos (PA) y Obras por Impuestos (OxI) por un monto aproximado de S/ 2.500 millones.

La cartera, expuesta en el Foro “Huánuco Invierte”, organizado por Proinversión, está conformada por iniciativas en centrales hidroeléctricas, hospitales, telecabinas, parque industrial, turismo, educación, entre otros, cuya ejecución contribuirá a reducir la brecha de infraestructura y mejorará los servicios públicos de la región.

Los proyectos

El Gobierno Regional de Huánuco presentó nueve proyectos de Asociaciones Público-Privadas y 1 bajo la modalidad de Proyectos en Activos, cuyas inversiones en conjunto ascienden a US$ 429 millones (aproximadamente S/ 1 600 millones).

Entre ellos, destacan seis proyectos APP de centrales hidroeléctricas por US$ 185 millones, la operación y mantenimiento del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco (US$ 114 millones) y el Hospital de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Oncológico (US$ 50 millones); así como el Sistema de Telecabinas Cueva de Las Lechuzas (US$ 15 millones).

En el caso de Proyectos en Activos, se trata de la iniciativa Parque Industrial de Tingo María, que requerirá una inversión de US$ 67 millones. Mientras, la cartera de Obras por Impuestos del Gobierno Regional incluye 18 iniciativas que requieren S/ 913 millones y donde destacan los proyectos de mejoramiento de servicios de salud, educación y turismo, así como acceso a internet de banda ancha y el servicio de limpieza y gestión integral de residuos sólidos, entre otros.

Las iniciativas fueron identificadas con el apoyo técnico de Proinversión en el marco de la estrategia de descentralización de la agencia que consiste en brindar soporte a entidades subnacionales y promover proyectos de impacto social y valor público.

En el Foro Huánuco Invierte participaron el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar y el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi, entre otros funcionarios.

Proinversión en Huánuco

En los últimos 22 años, Proinversión ha concesionado en Huánuco un total de seis proyectos APP por US$ 1 400 millones, de los cuales cinco corresponden a proyectos eléctricos. Mientras, en Proyectos en Activos, se han adjudicado tres bandas de telecomunicaciones (Banda AWS-3, Banda 2.3 GHz y Banda Ancha - Regiones Huánuco y Pasco) por US$ 129 millones.

Asimismo, con el apoyo de la agencia se ha adjudicado en la región cuatro proyectos de Obras por Impuestos por un monto estimado en S/ 218 millones.