La alianza busca transformar las inversiones en oportunidades concretas para la infancia, priorizando intervenciones orientadas a reducir la anemia, mejorar la infraestructura y los servicios educativos, ampliar el acceso al agua y fortalecer la conectividad digital, especialmente en las regiones con mayores necesidades. Foto: MEF.
La alianza busca transformar las inversiones en oportunidades concretas para la infancia, priorizando intervenciones orientadas a reducir la anemia, mejorar la infraestructura y los servicios educativos, ampliar el acceso al agua y fortalecer la conectividad digital, especialmente en las regiones con mayores necesidades. Foto: MEF.
Por Redacción EC

Con el propósito de que más niñas, niños y adolescentes en el Perú accedan a mejores oportunidades de desarrollo, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reafirmaron su alianza estratégica para promover inversiones de alto impacto social mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

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