Con el propósito de que más niñas, niños y adolescentes en el Perú accedan a mejores oportunidades de desarrollo, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reafirmaron su alianza estratégica para promover inversiones de alto impacto social mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

Este compromiso fue ratificado durante una reunión entre la directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Denisse Miralles; la directora ejecutiva adjunta de Alianzas de Unicef, Kitty van der Heijden; el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Roberto Benes; y el representante de Unicef en Perú, Javier Álvarez, en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito por ambas instituciones en junio de 2026.

La alianza busca transformar las inversiones en oportunidades concretas para la infancia, priorizando intervenciones orientadas a reducir la anemia, mejorar la infraestructura y los servicios educativos, ampliar el acceso al agua y fortalecer la conectividad digital, especialmente en las regiones con mayores necesidades.

La alianza de Proinversión con Unicef permitirá sumar capacidades, conocimiento y recursos del sector privado para impulsar proyectos que contribuyan a reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de miles de niñas, niños y adolescentes. Se está apostando a Obras por Impuestos para que sea una herramienta que permita que más niños crezcan sanos, aprendan en mejores condiciones y desarrollen plenamente su potencial.

“La participación del sector privado es fundamental para acelerar las mejoras en los indicadores sociales de la infancia, ya que complementa los esfuerzos del Estado con recursos adicionales, innovación y una mayor eficiencia en la ejecución. El sector privado debe asumir su involucramiento en el desarrollo de la niñez y adolescencia como una acción ética y estratégica. Cuando a la infancia le va bien, al país también”, sostuvo Javier Álvarez, representante de Unicef.

Inversiones con impacto en la infancia

El Memorando de Entendimiento, con una vigencia de dos años, establece un marco de cooperación para movilizar inversiones privadas, fortalecer las capacidades técnicas y apoyar a los gobiernos regionales y locales en la identificación y promoción de proyectos sostenibles que respondan a las necesidades de la infancia.

Unicef aportará su conocimiento sobre la situación de la niñez y promoverá la participación del sector privado, mientras que Proinversión brindará orientación técnica no vinculante sobre Obras por Impuestos y promoverá oportunidades de inversión social.

La cooperación también contempla difundir el enfoque de inversión centrado en la infancia (Child-Lens Investment Framework), para orientar las decisiones de inversión hacia resultados medibles y sostenibles, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).