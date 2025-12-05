Promigas anuncia que hoy, 5 de diciembre de 2025, firmó un acuerdo para la adquisición del 100% de las acciones de las compañías de Zelestra propietarias de una plataforma regional de generación renovable con presencia en Colombia, Chile y Perú.

El portafolio incluye proyectos de generación y almacenamiento de energía solar que suman una capacidad contratada de 1,4 GW, y proyectos en desarrollo con diferentes grados de madurez por más de 2,1 GW. Esto significa que los activos abarcan tanto plantas que producen electricidad a partir del sol, como sistemas que permiten almacenar esa energía para utilizarla cuando se necesite.

Promigas consideró esta operación como un hito clave en su consolidación como holding multi-energético en Latinoamérica, fortaleciendo su liderazgo al integrar el gas natural y las energías renovables, para impulsar un futuro sostenible y resiliente en Colombia y la región.

Con el cierre de esta transacción Promigas podrá continuar la senda de crecimiento, al entrar de forma inmediata y con tamaño significativo al negocio de generación renovable a gran escala. Además, diversificar su portafolio de negocios no regulados, al ampliar su capacidad para ofrecer soluciones de generación solar a gran escala, respaldadas con contratos de venta de energía a largo plazo (PPAs) que aseguran ingresos estables con contrapartes de alto perfil crediticio.

Promigas también podrá extender su presencia en mercados estratégicos que mejoran el perfil de riesgo del portafolio como lo son Chile (A) y Perú (BBB-/BBB). Así como adicionar un portafolio escalable, con más de 19 proyectos.

“Este acuerdo representará un avance significativo en el cumplimiento de las metas trazadas en la estrategia de Promigas, “Nuestra Energía 2040”, que impulsa la expansión del portafolio de soluciones energéticas, el crecimiento en negocios no regulados y la incorporación de nuevas geografías. Refleja además nuestro compromiso con el futuro energético del país y de la región, con la incorporación de proyectos de energías renovables que contribuyan a la competitividad, la sostenibilidad y eficiencia de las operaciones”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

Cabe precisar que el cierre de la transacción está sujeto a la culminación de los trámites requeridos ante las autoridades de competencia de Colombia y Perú, y el cumplimiento de condiciones precedentes habituales en este tipo de operaciones, que se espera obtener en los próximos meses.