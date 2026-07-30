Promigas, que tiene la concesión de gas en el norte, ha llevado al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por disputa vinculada a la tarifa de gas natural.

Si bien este es el anuncio oficial, Gestión ya había informado en marzo del 2025 que esta era la intención de la empresa. El medio también agregó que Promigas está “habilitada” tras el proceso de trato directo (que toma 6 meses), de iniciar un arbitraje internacional desde mayo del 2026. Sin embargo, la solicitud ante el Ciadi se presentó recién en la quincena de junio de este año.

¿Cuál es la tarifa en discusión?

Vale recordar que una vez que se terminó la vigencia de la tarifa que inicialmente había establecido Proinversión, dentro del proceso para adjudicar este proyecto de gas, correspondía que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) calculará una nueva para los próximos cuatro años.

En este punto se originó un entrampamiento entre la empresa y el regulador. La prepublicación de la tarifa, por parte del regulador, tuvo lugar el 20 de noviembre del 2024; la publicación, tras comentarios, fue el 27 de diciembre de ese año, y la absolución del recurso de reconsideración (presentado por la empresa ante el organismo) fue el 5 de marzo del 2025.

Cuando Osinergmin da a conocer su posición tras analizar el recurso de reconsideración de la empresa, reconoce una tarifa al usuario final de US$14.66 por millón de BTU, donde US$8.7 por millón de BTU corresponde a la distribución y transporte virtual (US$ 1.37 el transporte virtual y US$ 7.34 para la distribución).

Este US$8.7 por millón de BTU está por debajo del US$12 por millón de BTU inicial establecido por el contrato de concesión y, para la empresa, no toma en cuenta las inversiones eficientes que se han realizado.

De acuerdo con Gestión, la conversación entre la empresa y el Estado aún siguen pendientes y con el cambio de gobierno, la expectativa será llegar a buen puerto con este tema para que Promigas pueda revisar, eventualmente, retirarse del Ciadi.