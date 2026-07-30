Promigas está “habilitada” tras el proceso de trato directo (que toma 6 meses), de iniciar un arbitraje internacional desde mayo del 2026. Sin embargo, la solicitud ante el Ciadi se presentó recién en la quincena de junio de este año. Foto: GEC.
Promigas está “habilitada” tras el proceso de trato directo (que toma 6 meses), de iniciar un arbitraje internacional desde mayo del 2026. Sin embargo, la solicitud ante el Ciadi se presentó recién en la quincena de junio de este año. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Promigas, que tiene la concesión de gas en el norte, ha llevado al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por disputa vinculada a la tarifa de gas natural.

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