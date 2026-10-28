El estudio, presentado por Promigas Perú, pone el foco en aspectos que frenaron la expansión del servicio y plantea una agenda de decisiones que el nuevo ciclo político podría destrabar. (Foto: Difusión)
El estudio, presentado por Promigas Perú, pone el foco en aspectos que frenaron la expansión del servicio y plantea una agenda de decisiones que el nuevo ciclo político podría destrabar. (Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

De acuerdo con el “informe del sector gas natural en el Perú 2026”, de Promigas Perú, la masificación del gas natural acumula avances importantes. En los últimos cinco años, las conexiones se duplicaron, pasaron de 1.2 a 2.6 millones y la cobertura subió de 14% a 25% de la población: uno de cada cuatro peruanos ya vive en un hogar con acceso al servicio.

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