Tomando en cuenta el potencial de Panamá como Hub financiero, logístico y empresarial de la región, Promperú organizó el seminario Invest Peru en la capital de este país para exponer las ventajas competitivas del Perú como destino de inversión extranjera directa (IED), así como las oportunidades para desarrollar proyectos hoteleros en distintas regiones.

Tras el encuentro, la delegación peruana sostuvo reuniones bilaterales con representantes de 15 empresas panameñas, a quienes presentó el portafolio de proyectos turísticos y las regiones con mayor potencial para el desarrollo de nuevos hoteles.

La propuesta de inversión comprende oportunidades en Lima, Arequipa, Cusco, San Martín, Loreto, Piura y Tumbes, destinos estratégicos para el turismo receptivo que buscan ampliar su oferta de infraestructura hotelera y atraer capital extranjero.

Estas reuniones bilaterales también buscaron identificar sus planes de expansión o reinversión en el Perú y explorar iniciativas de promoción conjunta.

La inversión panameña en el Perú

Entre el 2003 y el 2026, el Perú registró US$95,4 millones de inversión proveniente de Panamá, a través de siete proyectos ejecutados por tres compañías, según fDi Markets.

Los principales flujos se concentraron en los años 2010 y 2018, en los sectores de turismo (hotelería) y servicios financieros. Selina invirtió US$58 millones en el 2018, equivalente al 60,8% del total, mientras que Blandex registró US$30,9 millones en el 2010, que representaron el 32,4%. Ambas compañías concentran más del 93% de las inversiones panameñas registradas en el país.

La actividad forma parte de la estrategia de PROMPERÚ, entidad adscrita al Mincetur, para promover la llegada de inversión extranjera al país en sectores como turismo, manufacturas, energías renovables, alimentos y bebidas, y servicios intensivos en conocimiento.