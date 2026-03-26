Resumen

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En las reuniones, se presentaron 43 oportunidades de inversión en hoteles y centros de convenciones pertenecientes al portafolio de Promperú, que se ubican en Lima, Arequipa, Cusco, Piura y Tumbes. (Foto: Belmond Miraflores Park Hotel)
En las reuniones, se presentaron 43 oportunidades de inversión en hoteles y centros de convenciones pertenecientes al portafolio de Promperú, que se ubican en Lima, Arequipa, Cusco, Piura y Tumbes. (Foto: Belmond Miraflores Park Hotel)
Por Redacción EC

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) estuvo presente en la 20.ª edición de SAHIC Latin America & The Caribbean Hotel and Tourism Investment Forum, llevada a cabo en Río de Janeiro (Brasil) con el objetivo de promover una cartera de proyectos hoteleros por un monto conjunto de US$347 millones.

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