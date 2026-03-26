La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) estuvo presente en la 20.ª edición de SAHIC Latin America & The Caribbean Hotel and Tourism Investment Forum, llevada a cabo en Río de Janeiro (Brasil) con el objetivo de promover una cartera de proyectos hoteleros por un monto conjunto de US$347 millones.

La presencia de Promperú forma parte de su estrategia para atraer inversión extranjera directa (IED) al sector turismo del país, mediante la construcción, desarrollo y apertura de nuevos hoteles. En ese sentido, la delegación presente en Río de Janeiro sostuvo diez reuniones con representantes de importantes empresas del sector hotelero internacional, entre operadores, desarrolladores y fondos de inversión de Alemania, Colombia, Estados Unidos, Panamá y Singapur.

En las reuniones, se presentaron 43 oportunidades de inversión en hoteles y centros de convenciones pertenecientes al portafolio de Promperú, que se ubican en Lima, Arequipa, Cusco, Piura y Tumbes. El monto conjunto de inversión de estos 43 proyectos es de US$347 millones.

La entidad adscrita al Mincetur también brindó información estratégica del sector turístico peruano a empresas interesadas, que se acercaron a su stand ubicado en la sede principal del foro.

Misiones de inversiones en hoteles

La presencia en SAHIC 2026 también le sirvió a Promperú para impulsar la participación de empresas del rubro hotelero en sus próximas misiones de inversión en hoteles que se llevarán a cabo en San Martín, Loreto, Cusco y Puno durante los meses de junio y agosto de 2026.

En esas misiones, se les mostrarán a los potenciales inversionistas terrenos, inmuebles y hoteles ya existentes en zonas estratégicas para la industria turística en esas regiones, a fin de que decidan desarrollar nuevos proyectos hoteleros.

Inversiones empresariales extranjeras en el sector turismo

Según fDi Markets, en el periodo 2003-2025, el Perú registró US$2411.8 millones de IED en el sector turismo, a través de 49 proyectos ejecutados, que generaron 14,162 empleos. Once de esos proyectos fueron de empresas latinoamericanas y representan un monto conjunto de US$442.6 millones (18,4% del total).

El Perú es el tercer país de Latinoamérica con mayor atracción de IED en el sector turismo proveniente de dicha región, detrás de República Dominicana y México. El país latinoamericano que más ha invertido en el Perú en turismo es Chile con US$247 millones. Las regiones del Perú que mayor porcentaje de IED en turismo concentraron en el periodo 2003-2025 son Lima (45%), Cusco (19%), Tumbes (19%), La Libertad (13%) y Piura (3%).