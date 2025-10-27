La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) trajo al país a una delegación de ejecutivos de nueve empresas provenientes de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España y México. Los representantes, dedicados a la industria hotelera, visitaron las playas de Piura y Tumbes para conocer de cerca diversos proyectos de inversión.

Durante cuatro días, los empresarios recorrieron las playas de los distritos de Los Órganos y Máncora en Piura, así como Zorritos, en Tumbes. El trayecto les permitió conocer ocho proyectos con potencial para el desarrollo hotelero, entre terrenos e inmuebles, incluidos en el portafolio de oportunidades de inversión en hoteles y centros de convenciones de Promperú, valorizado en aproximadamente US$122 millones.

De acuerdo con la Comisión, la llegada de las empresas del rubro hotelero obedece a la estrategia del Mincetur, a través de Promperú, para fomentar la inversión extranjera directa en el sector turismo.

La finalidad de esta acción fue que los empresarios evalúen presencialmente las oportunidades de inversión que ofrecen las playas del norte, una de los destinos turísticos más atractivos y con mayor potencial de nuestro país.

Los empresarios, además de recorrer las zonas donde están ubicados los proyectos, recibieron información estratégica, de especialistas como de funcionarios de los gobiernos locales visitados. Ello les permitirá tener un panorama claro para una eventual expansión en el Perú.

Cabe precisar que un día antes de su recorrido por Piura y Tumbes, la comitiva de empresarios conocieron propuestas de inversión hotelera en Barranco y Miraflores. Fueron cuatro los proyectos presentados por un monto de inversión conjunto de, aproximadamente, US$78 millones.