La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) realizó una gira de promoción por Bogotá y Medellín para impulsar la llegada de nuevas inversiones empresariales en hotelería y agroindustria al mercado peruano, así como fortalecer los lazos económicos entre Perú y Colombia.

Roadshow de Inversiones Colombia 2025 fue el nombre de esta iniciativa que forma parte de la estrategia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de Promperú, para promover la inversión extranjera directa (IED) en el territorio nacional.

La comitiva peruana que realizó la gira estuvo conformada por integrantes de la Oficina Comercial de Promperú en Colombia, la dirección de Promoción de Inversiones Empresariales de Promperú, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) y KPMG Perú.

El evento convocó a potenciales inversionistas, entre ejecutivos de empresas, representantes de fondos de inversión y agentes multiplicadores de la inversión. Mediante ponencias, paneles de discusión y la presentación de casos de éxito, se mostraron las ventajas que ofrece el Perú como país facilitador de las inversiones.

La segunda jornada de la gira de promoción tuvo lugar en Medellín y reunió a representantes de compañías de los rubros priorizados en un foro empresarial denominado “Explora Perú: donde las ideas se convierten en oportunidades”, cuyo objetivo fue impulsar el flujo de inversiones de Colombia hacia el Perú.

Tras 4 días, la gira de promoción de inversiones en Colombia logró convocar a más de 120 potenciales inversionistas a través de los eventos públicos organizados y se llevó a cabo reuniones uno a uno con 21 empresas interesadas en ingresar al mercado peruano.

Inversiones empresariales de Colombia en el Perú

En el periodo 2005 - 2024, Perú se ha posicionado como el segundo destino predilecto para las inversiones empresariales colombianas. Según fDi Markets (Financial Times), nuestro país registró US$1.393 millones de inversión extranjera directa procedente de Colombia, a través de 37 proyectos desarrollados por 28 compañías. Esta inversión generó más de 8 mil puestos de trabajo.

Actualmente, Colombia es el quinto mayor inversor de Latinoamérica en Perú, con participación en rubros como transporte y almacenamiento, hoteles y turismo, carbón, petróleo y gas, y alimentos y bebidas.