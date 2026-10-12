La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), en el rol de agencia de promoción de inversiones empresariales, anunció el seminario Peru Investment Round Table 2026 en Lima.

El evento reunirá a, aproximadamente, 200 representantes de compañías extranjeras que operan en el Perú, cámaras binacionales, embajadas acreditadas en el Perú, gremios empresariales, asociaciones sectoriales y entidades públicas vinculadas a la promoción de inversiones, con el objetivo de impulsar la reinversión y expansión empresarial extranjera en nuestro país.

Peru Investment Round Table 2026 tendrá dos jornadas dirigidas a mercados específicos: Asia - Europa (28 de octubre) y Norteamérica - Latinoamérica (29 de octubre). Cada una de estas combinará presentaciones especializadas de expertos técnicos, conversatorios y espacios de diálogo y networking, lo que permitirá fortalecer la articulación público-privada y promover oportunidades de reinversión y expansión.

Por su parte, Promperú presentará su estrategia de asistencia y seguimiento a las empresas foráneas instaladas en Perú, así como los servicios orientados a facilitar la permanencia, expansión y diversificación de su inversión en el país.

Asimismo, facilitará espacios de diálogo para identificar oportunidades de reinversión y recogerá información acerca de las necesidades y los retos que afrontan las compañías para expandir sus operaciones en el territorio nacional, a fin de poder articular acciones que contribuyan a facilitar dicho objetivo.