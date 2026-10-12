Peru Investment Round Table 2026 tendrá dos jornadas dirigidas a mercados específicos: Asia - Europa (28 de octubre) y Norteamérica - Latinoamérica (29 de octubre). Foto: GEC.
Peru Investment Round Table 2026 tendrá dos jornadas dirigidas a mercados específicos: Asia - Europa (28 de octubre) y Norteamérica - Latinoamérica (29 de octubre). Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), en el rol de agencia de promoción de inversiones empresariales, anunció el seminario Peru Investment Round Table 2026 en Lima.

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