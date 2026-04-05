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Se analizan las propuestas económicas de los siete partidos con mayor intención de voto. (Captura JNE)
Se analizan las propuestas económicas de los siete partidos con mayor intención de voto. (Captura JNE)
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

Las elecciones presidenciales son una fuente importante de incertidumbre económica. Este informe analiza las propuestas que más preocupan al IPE incluidas en los planes de gobierno y las declaraciones de los siete partidos que lideran las encuestas de intención de voto.

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