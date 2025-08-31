Proyecto de Presupuesto Público crece 2,2% con mayor asignación en Educación y Salud: estos son los detalles

El Ejecutivo presentó este sábado, ante el Congreso de la República, el proyecto de ley N° 12255 que plantea la Ley de Presupuesto Público 2026, que asigna S/257.562 millones para los gastos del Estado. Dicho monto representa un incremento de 2,2% frente al presupuesto institucional de apertura de 2025.

Al detalle, si lo comparamos con el proyecto del presupuesto 2025, existen 12 funciones que crecen en asignaciones y 13 que decrecen. ¿Cuánto se destinará a cada sector?

A nivel de funciones, Educación, con S/48.745 millones, concentra la mayor participación con un 18,9% del monto total. Esta cifra, según detalla el documento, implica un incremento de S/6.681 millones frente al 2023, en el que la asignación a dicha función fue de S/ 42.064 millones. Sin embargo, frente al proyecto de presupuesto del año pasado, esta partida se reduce en 1,75% . La principal tarea a cubrir es el programa presupuestal “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular”, orientado a incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Regular (EBR).

En cuanto a la función Orden Público y Seguridad, el monto asignado asciende a S/15.821 millones. El presupuesto de esta función se incrementó en S/ 4.818 millones entre 2020 y 2026, según refiere el documento. Frente al año anterior, crece en 1,86%. El programa presupuestal con mayor asignación dentro de la función es “Reducción de los delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana”, mediante el cual -con los recursos asignados- se permitirá asegurar el patrullaje de 3.210 sectores y la realización de 636.308 operativos oficiales.

La función legislativa también pasa de S/822 millones a S/1.250 millones entre las propuestas de presupuesto del 2025 y el 2026, según pudo corroborar este Diario.

Así también, para Salud , el monto asignado asciende a S/ 33.033 millones, lo que representa el 12,8% del presupuesto total para el 2026.

Por otro lado, sectores como Turismo, Energía y Pesca concentran menos del 1% de los recursos totales del proyecto de ley.

Esta propuesta presentada ante el Congreso incluye también la creación de un fondo para la continuidad de inversiones de los gobiernos locales a cargo del MEF con financiamiento de hasta S/600 millones por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.

Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía, sostiene que a primera vista el proyecto parece mostrar un crecimiento real razonable y bastante bajo. Anota que las prioridades parecen ser las correctas y observa que en teoría es un presupuesto que resulta congruente con las reglas fiscales y cauto. Sin embargo, advierte que habrá que verificar cuánto se modificará el presupuesto en el transcurso del año. “Con los artículos y disposiciones que usualmente se incluyen en la propia discusión del Congreso, en particular, en el cuarto intermedio. Hemos visto años en los que se han introducido más de 100 disposiciones adicionales que incorporan mayor gasto”, remarca a este Diario.

El ex titular del MEF, a su vez, comenta que sugiere no subestimar la presión fiscal que se viene especialmente en el año electoral, “teniendo en cuenta que los gobiernos y los congresistas van a buscar la elección y eso puede aumentar su voracidad fiscal de mayor gasto. No hay que subestimar los riesgos fiscales que pueden hacer que la previsión de ingresos no se dé”, advierte.

Esto, asegura, será importante para determinar si efectivamente es un presupuesto responsable o está escondiendo presiones que las va a tener que asumir el siguiente gobierno.