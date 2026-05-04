Resumen

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Uno de los aspectos más relevantes del yacimiento es su alta concentración de calcocita hipógena, una característica poco común que, según explicó Roberto, contribuye a mejorar las leyes de cobre del depósito. Foto: GEC.
Uno de los aspectos más relevantes del yacimiento es su alta concentración de calcocita hipógena, una característica poco común que, según explicó Roberto, contribuye a mejorar las leyes de cobre del depósito. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El proyecto cuprífero La Granja se posiciona como uno de los depósitos más relevantes a nivel global, con aproximadamente 22 millones de toneladas de cobre contenido, según destacó Rafael Roberto, geólogo senior de First Quantum Minerals, durante su exposición en proEXPLO 2026.

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