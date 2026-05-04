El proyecto cuprífero La Granja se posiciona como uno de los depósitos más relevantes a nivel global, con aproximadamente 22 millones de toneladas de cobre contenido, según destacó Rafael Roberto, geólogo senior de First Quantum Minerals, durante su exposición en proEXPLO 2026.

El especialista subrayó que este volumen sitúa al yacimiento dentro del “top” mundial de proyectos de cobre, incluso por encima de otros activos conocidos en el país, lo que refuerza su potencial estratégico en el contexto de la creciente demanda global por este metal.

Ubicado en el norte del Perú, La Granja corresponde a un sistema de pórfidos de cobre con una compleja configuración geológica. El depósito está conformado por un sistema telescopiado de pórfidos y un amplio complejo de brechas hidrotermales, cuyo control estructural, principalmente en direcciones noroeste, resulta clave para entender la distribución de la mineralización.

Uno de los aspectos más relevantes del yacimiento es su alta concentración de calcocita hipógena, una característica poco común que, según explicó Roberto, contribuye a mejorar las leyes de cobre del depósito. Esta particularidad lo diferencia de otros proyectos similares y aumenta su atractivo económico.

Asimismo, la exposición abordó la presencia de arsénico como un elemento crítico en la caracterización del recurso. El geólogo indicó que su distribución está estrechamente vinculada a vetillas y estructuras geológicas, lo que ha permitido identificar zonas con mayor o menor penalización metalúrgica. Este entendimiento ha sido clave para refinar el modelo geológico del proyecto.

En esa línea, Roberto señaló que uno de los principales retos ha sido la reinterpretación de los datos históricos de perforación. Muchos de los sondajes antiguos, de carácter subvertical, generaban “ruido” en la información al no interceptar adecuadamente las estructuras mineralizadas. Frente a ello, el equipo ha implementado un nuevo enfoque que permite mejorar la representatividad de los resultados.

Como resultado, se logró afinar los límites de las unidades geológicas, identificar zonas de falla asociadas a la mineralización y desarrollar un modelo de bloques más robusto, integrando variables geológicas, estructurales y metalúrgicas.