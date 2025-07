La continuidad del Proyecto Olmos se encuentra en riesgo por falta de una solución clara. La Asociación Cultivando, que agrupa a las principales empresas agroindustriales que operan en las Tierras Nuevas del Proyecto Olmos, alertaron sobre el futuro de la infraestructura, considerada uno de los pilares de la agroexportación en el norte del Perú.

El gremio expresó su preocupación por la falta de un plan técnico e institucional claro ante el inminente vencimiento del contrato de concesión de la infraestructura de trasvase del proyecto.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El Proyecto Olmos significa una inversión por más de US$3.000 millones en inversiones privadas y la generación de más de 65.000 empleos directos, además de sostener miles de hectáreas de cultivos de exportación con agua trasvasada.

Desde Cultivando alertaron que cualquier interrupción podría comprometer el abastecimiento de agua, afectaría la seguridad hídrica del valle, pondría en riesgo las inversiones existentes y dañaría gravemente el empleo y la economía regional.

“El Proyecto Olmos no puede quedar a la deriva por razones políticas, prejuicios o vacíos institucionales. El agro no puede esperar. El agua no puede interrumpirse”, se lee en el comunicado.

Advierten también que las alternativas institucionales planteadas hasta la fecha para asumir esta operación “no ofrecen garantías suficientes”, ya que carecen de experiencia directa, capacidad técnica especializada y respaldo financiero. Esto las hace inviables para enfrentar los desafíos de un sistema hidráulico de alta complejidad en el corto plazo.

Ante este escenario, la Asociación Cultivando reclamaron que el proceso de transición “tiene que ser ordenado y sin improvisaciones”, y que se implemente una solución transitoria que garantice la continuidad operativa mientras se lleva adelante una licitación competitiva.

“Un proceso de transferencia improvisado, sin un operador con experiencia comprobada, respaldo financiero y capacidad de respuesta inmediata, representaría un riesgo inaceptable”, remarcaron.