El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), presentó la cartera de proyectos del sector Transportes para el periodo 2025–2031, valorizada en más de US$80.000 millones, que será ejecutada mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI), con el objetivo de garantizar infraestructura moderna, sostenible y de alta calidad para la ciudadanía.

El portafolio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones comprende 55 intervenciones, entre 36 proyectos APP, 7 proyectos mediante Obras por Impuestos y 12 adendas de ampliación, que abarcan iniciativas viales, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias.

Estas inversiones buscan mejorar la conectividad nacional, reducir tiempos de viaje, fortalecer la logística y elevar la calidad de los servicios de transporte en todo el país.

Entre los proyectos más relevantes figuran las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, el Tren Lima–Ica, el Tren Lima–Barranca, el Ferrocarril Andahuaylas–Marcona, la Vía de Evitamiento de Cusco, los Terminales Portuarios del Callao (Muelle Norte y Muelle Sur), así como corredores viales estratégicos y la Hidrovía Amazónica, fundamentales para la integración de la Amazonía y el desarrollo descentralizado del Perú.

“Las Asociaciones Público-Privadas, los Proyectos en Activos y las Obras por Impuestos permiten asegurar el financiamiento total de los proyectos, pero, sobre todo, garantizan los recursos para su operación y mantenimiento. Son contratos de largo plazo que distribuyen los riesgos de manera eficiente y tienen un objetivo claro: ofrecer mejores servicios de transporte para los peruanos”, afirmó la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, durante la presentación de la cartera.

La titular del MEF también anunció que antes del cierre del año se publicarán los reglamentos de la nueva Ley de APP y Proyectos en Activos, así como de la Ley de Obras por Impuestos, los cuales permitirán simplificar procedimientos, ordenar las modificaciones contractuales y generar un entorno más ágil y predecible para la inversión.

Asimismo, se informó que hasta julio de 2026 se prevé concretar 15 compromisos de inversión por más de US$ 9000 millones, entre proyectos y adendas, contribuyendo a dinamizar la economía, generar empleo y avanzar en el cierre de brechas de infraestructura.

“No existe proyecto de infraestructura simple, por lo cual reconocemos la decisión del Gobierno de trascender su corto, pero intenso periodo de gestión, mirando hacia el futuro con una ruta clara. Las APP son sostenibles en el tiempo y plantean soluciones permanentes”, agregó Luis Del Carpio, director ejecutivo de Proinversión.