Se espera un mayor dinamismo en la ejecución de inversiones en infraestructura en los próximos meses, siempre que se superan y se continúe la concesión de nuevos proyectos, señala el Departamento de Estudios Económicos (DEE) de Scotiabank.

Así, la Modernización del Puerto de Pisco estaría iniciando en los próximos meses, cuya inversión suma alrededor de US$250 millones. Se espera que las obras en el terminal estén concluidas para la segunda mitad del año 2020.

"Al concretarse el cierre financiero del proyecto (marzo 2018), se estarían iniciando las obras preliminares para convertir al actual terminal en un puerto multipropósito –manejo de contenedores, carga y graneles sólidos-", se lee en el reporte.

Asimismo, el desarrollo de la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez –la segunda pista y el nuevo terminal-, estaría iniciando para el segundo semestre del año. El proyecto implicaría un monto de US$1.061 millones, según cifras de Ositran.

Luego de firmarse la sétima adenda del contrato de concesión en julio del 2017, que incluía temas tarifarios y la liberación de terrenos, Lima Airport Partners (LAP) encargaría el diseño del proyecto y a su vez estaría iniciando acciones para obtener el financiamiento pertinente.

El inicio del proyecto dependería de la entrega total de terrenos y la elección de la empresa encargada de la futura construcción por

parte del concesionario LAP; existen tres empresas pre seleccionadas.

De otro lado, la Línea 2 del Metro de Lima elevaría su monto de inversión en el 2018 y en los próximos años lo haría gradualmente.

"En detalle, el proyecto continuaría su avance dependiendo de diversos factores tales como: liberación de terrenos –adquisición de 477 predios de los 544 predios necesarios-, la aprobación de Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI) -45 EDI's aprobados de un total de 120-, y la liberación de interferencias -30 estructuras liberadas de un total de 73-", explica el DEE de Scotiabank.

La entidad proyecta que el proyecto ejecutaría cerca de S/1.500 millones en inversiones. Ello se sustenta en que se estaría evaluando la implementación de una nueva adenda en los próximos meses, la cual impulsaría el desarrollo del proyecto al reestructurar el tiempo necesario para la liberación de terrenos, reprogramar el periodo de

ejecución, e implementar mejoras para la aprobación de

los EDI.

LOS ADJUDICADOS

Para el 2018, Proinversión espera alcanzar un monto adjudicado cercano a los US$4.400 millones. De este grupo de proyectos destaca la modernización del Puerto de Salaverry, la cual cuenta con dos consorcios interesados en la ejecución de US$216 millones en

inversión.

Asimismo, se incluye la rehabilitación del Tren Huancayo Huancavelica (US$ 235 millones), los proyectos de

implementación de banda ancha en diversas zonas del

país (inversión conjunta de US$359 millones), una planta de tratamiento de aguas residuales (PTARs) en Puno (US$ 304 millones), e inversiones en el sector energía, como líneas de transmisión entre otros proyectos (US$ 744 millones).

EL DATO

► Para el 2018, el MEF espera una ejecución de alrededor de S/1.714 millones (US$535 millones) en inversión para el desarrollo de proyectos para los Panamericanos.

