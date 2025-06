“Las cosas van caminando de acuerdo a lo que se ha trazado. Mañana (5 de junio) se le está dando la licencia de funcionamiento al megapuerto de Chancay”, declaró este miércoles el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval. Sin embargo, durante la mañana, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y el Consejo Consultivo de Chancay advirtieron sobre el panorama crítico del proyecto, que podría dejar de ser el prometido hub logístico más grande de la región —que traería grandes oportunidades para el Perú— para convertirse en un puerto más, sin mayor trascendencia. ¿Qué está pasando?

Hasta abril del 2025, durante la marcha blanca, el puerto generó S/ 280 millones en impuestos, según informó Juan Álvarez, alcalde de Chancay. De ese monto, la ciudad —ubicada en la provincia de Huaral— recibió S/850 mil hasta marzo, generando altas expectativas sobre el hub portuario.

Pese a ello, el alcalde advirtió que esta gran oportunidad para el país se ve empañada por distintos factores: la inacción del Estado, el colapso del puente de Chancay, la demora en la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) y el avance del crimen organizado.

Actualmente, el puerto opera con un puente que colapsó en febrero y otro temporal, que también presenta un alto riesgo de caída. “No solo el número de vehículos que transitan puede provocar el colapso, sino también el tonelaje que transportan. Si se cae el puente temporal, quedaríamos aislados de la capital”, advirtió Álvarez durante la conferencia de prensa organizada por la CCL.

A esta situación se suman casi cuatro meses de inacción. El presidente de la CCL, Roberto De La Tore, alertó que se proyecta la circulación diaria de 2.700 tráileres de carga por ese puente temporal. “Sin infraestructura vial adecuada, puede colapsar la cadena logística”, advirtió.

“Necesitamos un puente a la altura de las necesidades actuales. Cuando se construyeron los existentes, el tránsito era menor y soportaban de 15 a 20 toneladas. Hoy hablamos de vehículos con cargas de 40 a 50 toneladas”, añadió el alcalde.

Demoras en el Plan de Desarrollo Urbano

La exministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, criticó la demora en la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano, elaborado durante su gestión en 2024. “Mientras no se apruebe, todo queda en el limbo”, sostuvo.

“El PDU es un instrumento de gestión eficiente y clave, no solo para ordenar la ciudad, sino también para atraer inversión privada. Hoy está en manos del alcalde de Huaral”, subrayó.

De La Tore pidió al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, convocar de manera urgente a una reunión entre las municipalidades de Chancay y Huaral para resolver este punto.

“El puerto tiene una inversión de US$ 1.300 millones hasta la fecha, y se esperan US$ 2.300 millones más. Si el PDU sigue paralizado, no alcanzaremos el desarrollo que se espera de un verdadero hub logístico regional”, remarcó el presidente de la CCL.

También advirtió que si no se resuelven estos problemas, Chancay no logrará convertirse en el nodo logístico esperado. “El megapuerto puede quedar como un simple puerto, sin movimiento, y no generará las inversiones previstas. Ninguna empresa se instalará si enfrenta problemas de seguridad, extorsiones o demoras de cinco horas para mover un camión”, advirtió.

Inseguridad ciudadana

De La Tore afirmó que sin seguridad no habrá desarrollo y se paralizarán las inversiones, con un impacto económico evidente. Alertó que al menos tres organizaciones criminales estarían operando en la zona con el objetivo de controlar esta infraestructura: Los Pulpos (Trujillo), Los Monos de Quepepampa (Huaral) y Los Antitren o Puros Hermanos Sicarios (PHS).

Álvarez confirmó el incremento de la inseguridad en la jurisdicción debido al ingreso de nuevas bandas que buscan extorsionar a empresarios locales. “Nos hemos reunido con funcionarios del gobierno, pero hasta ahora no hay señales claras para atender esta problemática”, expresó.

El alcalde advirtió que esta situación pone en riesgo la viabilidad del puerto y el desarrollo nacional, ya que el proyecto representa un impacto económico equivalente al 1,8% del PBI y la generación de más de 8.000 empleos directos. “Yo también he recibido amenazas, pero no les tengo miedo. No vamos a retroceder”, aseguró.

Según la CCL, en Chancay existen cinco comisarías que operan con infraestructura deficiente, poco equipamiento y escaso personal. Se estima que se requiere una inversión de aproximadamente S/ 27 millones para su fortalecimiento.

Críticas al MEF

José Manuel Mesías, representante del Colegio de Economistas de Lima, criticó la limitada visión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el potencial del hub logístico.

“Para que Chancay sea el motor de desarrollo que el país necesita, debe contar con toda la infraestructura necesaria. Sin embargo, los ministros han tratado al puerto solo como una oferta exportable nacional, sin una mirada de desarrollo económico integral”, afirmó durante la conferencia.

Mesías agregó que con corredores económicos para los clústeres andinos y amazónicos se simplificarían procedimientos y se aprovecharían mejor las ventajas del puerto, generando un ahorro de hasta 20% en transporte y costos logísticos.

“La crítica al ministro de Economía es por su visión miope sobre Chancay. ¿De qué sirve tener un hub portuario sin una oferta exportable concreta?”, concluyó.