Mediante la Resolución Suprema N° 024-2026-PCM, se designó a Manuel Santiago Vascones Morey, en el cargo de director ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el desarrollo estratégico e integral del puerto de Chancay.
Vascones Morey es licenciado en Ciencias Marítimas en la Escuela Naval del Perú, magíster en Estrategia Marítima en la Escuela Superior de Guerra Naval, con Maestría en Defensa y Desarrollo Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales.
Siguió el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, el Programa de Especialización para Directorios de la Universidad de Piura.
Asimismo, ha tenido participación en directorios de empresas, juntas de administración y comités. Además, conformó el Alto Mando Naval encargado de las políticas estratégicas en el ámbito de manejo de recursos humanos, operacionales, administrativos y de material a nivel institucional.
Dicho nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema N° 024-2026-PCM publicada en el diario El Peruano, la cual es refrendada por el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Julio Álvarez Miranda y José Jerí, presidente del Perú.
El presidente de #EstadosUnidos, #DonaldTrump, afirmó que no tiene intención de despedir al presidente de la #ReservaFederal, #JeromePowell, tras días de críticas en los que lo calificó de "gran perdedor" y sugirió su destitución. En declaraciones recientes, Trump expresó su deseo de que Powell sea más proactivo en la reducción de las #tasasdeinterés, considerando que es el momento adecuado para hacerlo.
Estas declaraciones se producen en un contexto de volatilidad en los mercados financieros, donde las críticas de Trump a Powell generaron caídas significativas en Wall Street. A pesar de las tensiones, Powell ha mantenido su postura de no apresurar recortes en las tasas de interés y ha enfatizado la importancia de la independencia de la Reserva Federal.
