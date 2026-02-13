Puerto de Chancay: designan a nuevo director ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el desarrollo estratégico e integral del hub portuario

Resumen

Puerto de Chancay. Foto: Presidencia.
Mediante la Resolución Suprema N° 024-2026-PCM, se designó a Manuel Santiago Vascones Morey, en el cargo de director ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el desarrollo estratégico e integral del puerto de Chancay.

