Puerto de Chancay: designan a nuevo director ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el desarrollo estratégico e integral del hub portuario

Mediante la Resolución Suprema N° 024-2026-PCM, se designó a Manuel Santiago Vascones Morey, en el cargo de director ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el desarrollo estratégico e integral del puerto de Chancay.

Vascones Morey es licenciado en Ciencias Marítimas en la Escuela Naval del Perú, magíster en Estrategia Marítima en la Escuela Superior de Guerra Naval, con Maestría en Defensa y Desarrollo Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales.

Siguió el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, el Programa de Especialización para Directorios de la Universidad de Piura.

Asimismo, ha tenido participación en directorios de empresas, juntas de administración y comités. Además, conformó el Alto Mando Naval encargado de las políticas estratégicas en el ámbito de manejo de recursos humanos, operacionales, administrativos y de material a nivel institucional.

Dicho nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema N° 024-2026-PCM publicada en el diario El Peruano, la cual es refrendada por el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Julio Álvarez Miranda y José Jerí, presidente del Perú.